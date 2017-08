Campeche, en Gobierno de fábula

“Sí, ¡crecen en grande!, pero la inseguridad y el desempleo en el Estado, acusa el dirigente estatal de MORENA”, Manuel Zavala Salazar

CAMPECHE.- “La inseguridad continúa creciendo en grande en Campeche, pues los maleantes y ladrones están más activos que nunca y cada día continúan ganando terreno en la entidad, al grado de llegar a los asaltos a negocios, transeúntes, casa habitación y cadenas comerciales a plena luz del día, y peor aún, levantones, extorsiones y hasta ejecuciones”, coincidieron algunos personajes de la vida política.

Si bien es cierto que es una realidad que se han realizado acciones para tratar de disminuir la ola de delincuencia que inició hace dos años al comenzar la administración del farsante gobernador Alejandro Moreno Cárdena, hasta el momento dichas acciones no han servido en nada para disminuir la inseguridad, pues en los barrios y colonias de la cuidad es latente el aumento de los delitos, robo a comercios y ejecuciones.

Las cifras y el discurso de que Campeche es el Estado más seguro del país no corresponden a la realidad o la percepción que se ha generado la opinión pública, prueba de ello es que a unas cuantas horas de que los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado de Campeche y la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Miguel Aysa González, Juan Manuel Herrera Campos y Jorge de Jesús Argáez Uribe respectivamente, comparezcan ante cinco de las comisiones especiales integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, se registró un suceso violento en el área de Playa Norte de Ciudad del Carmen, el cual dejó como saldo dos personas ejecutadas.

Para el presidente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional, Manuel Zavala Salazar, este hecho violento dejó en evidencia y al desnudo la realidad que impera en el Estado respecto al tema de la inseguridad.

En entrevista, Manuel Zavala calificó esta ejecución como una bofetada terrible y no como un simple pellizco al Gobierno del Estado, el cual durante estos dos años de administración sólo se ha mostrado arrogante y triunfalista, señaló.

El dirigente partidista recriminó que las cifras de desempleo también continúan creciendo en grande y que hasta el momento el Gobierno del Estado no esté haciendo nada para contrarrestar esta terrible situación, ni siquiera lo que prometieron tras el rotundo fracaso de la reforma energética que impulso el amigo de “Alito”, Enrique Peña Nieto, con el establecimiento de las zonas económicas especiales.

“El secretario José Domingo Berzunza Espínola, pues simplemente nada más no da una y el Gobierno del Estado protegiéndolo, entonces vamos de mal en peor. ‘Alito’ en una burbuja de este gobierno de ‘Alitolandia’, donde la seguridad en su casa de 100 millones de pesos está muy bien, donde hasta helipuerto tiene y donde se transporta en sus camionetas blindadas con escolta y demás, pero el pueblo sigue desprotegido, mientras él ha hecho fortuna a base de los cargos públicos pero de manera desmedida, donde su informe ‘3de3’ no corresponde a lo que se ve”, sentenció.

El líder estatal del partido MORENA reiteró que ejecuciones y levantones han llamado por mucho la atención, al igual que los robos con disparos que se han reportado en la carretera Escárcega-Champotón, señalando que tan sólo en ese tramo y la zona de Candelaria se informó que hace unos días hubo un muerto, “pues esas son realidades”, enfatizó.

Por otro lado, dijo que el farsante gobernador ha preferido anteponer pleitos personales antes de velar por el bienestar y la seguridad de los campechanos, como pasó cuando “Alito” se enfrascó por sus odios y sus fantasmas con el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, lo cual ocasionó la salida de la Gendarmería.

Asimismo, Zavala Salazar hizo un llamado para que se investigue el contrato de la renta de patrullas que el Gobierno del Estado adquirió con una empresa de la Ciudad de México y que también presta los servicios de renta de las unidades de la Secretaría de Salud, pidió investigar que hay trasfondo y que intereses hay por la renta a este grupo que vende equipo táctico militar.

Señaló que “lo que está pasando es meramente una estrategia del Gobierno y que las cifras de incidencia delictiva simplemente no corresponden a la realidad, debido a que sólo se hacen comparativos con estados del norte del país, pues obviamente si piensan en esos porcentajes pareciera ser que estamos muy bien pero la percepción y la realidad en números es que los crecimientos de homicidios, robos con violencia, secuestros, robo a casa habitación y robos a comercios han crecido en grande”.

“Aquí es más delito ser violador de franjas amarillas, ser huacalerita, ser chapita, porque le caen con todo los policías, en lugar de tener una estrategia de prevención del delito, pero también el crecimiento de inseguridad y delincuencia se debe también a la pobreza, la desigualdad y a la falta de empleo, la gente tiene necesidad y termina también delinquiendo”, agregó.

Reiteró que la gran mayoría de los campechanos sigue sufriendo y padeciendo la crisis económica en la que se encuentra inmerso el Estado y principalmente el municipio del Carmen, la cual ha impactado fuertemente.

“Mientras este Gobierno no cambie, no se generen verdaderas fuentes de empleo, mientras nuestros jóvenes no tengan espacios de educación reales, mientras el campo no esté bien sustentado, los sectores productivos, salud, educación, mientras no se acabe con la corrupción, mientras no se genere bienestar generalizado en nuestro pueblo seguirá creciendo la ola de delincuentes y sobre todo mientras sigan corrompidos los cuerpos de gobierno, mientras candidatos puedan estar financiados por la delincuencia organizada llegarán siempre maniatados”, manifestó.

“Lo único que queda, seguimos insistiendo, la única esperanza es el 2018 para lograr hacer un cambio y lograr la transformación, lograr empezar a hacer cimientos para que le vaya bien, que le vaya bien a los sectores productivos, es MORENA con Andrés Manuel López Obrador, creo que ya demasiadas mentiras y tropiezos nos hemos llevado con los del PRIAN como para que en el 2018 tengamos esta oportunidad y la retomemos todos juntos con el pueblo de Campeche”, agregó.

Fuente: PorEsto