Entrega Alejandro Moreno apoyos escolares por un monto de 1.2 mdp

Campeche.- Al entregar con un monto de más de un millón 280 mil pesos, paquetes de útiles escolares y equipos de cómputo a hijos de empleados adheridos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (Stpmidec), el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se comprometió a otorgar de inmediato, al organismo sindical, un mayor número de estos apoyos educativos para ampliar el padrón de alumnos beneficiados.

Moreno Cárdenas, explicó que con respecto al 2016 el compromiso para este año fue incrementar de 900 a mil, los paquetes de útiles y de 50 a 100 las computadoras portátiles, pero ante el compromiso que tiene de respaldar a los trabajadores de las instancias de gobierno, determinó entregar otros 500 paquetes de material escolar y 50 laptops más.

“Ustedes me ayudaron a ser gobernador, trabajaron de la mano conmigo, por ello no sólo vengo convencido a apoyar las gestiones en paquetes de útiles escolares y en computadoras, sino a seguirlos respaldando porque ustedes hoy son quienes me ayudan a que en Campeche las cosas se puedan convertir en una realidad”, subrayó.

En el local social del Sindicato de los Tres Poderes, Moreno Cárdenas sostuvo que su responsabilidad como gobernador es gestionar y trabajar fuerte para que los campechanos mejoren sus condiciones de vida.

Aseguró que con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, su administración trabaja para transformar al estado, por ello, en las próximas semanas se pondrá en marcha la primera etapa de 100 autobuses de transporte escolar gratuito que recorrerán 42 rutas en comunidades rurales para que más niñas, niños y jóvenes puedan asistir a las escuelas a prepararse y capacitarse.

“Contando con el respaldo total del Presidente de México, quien le ha demostrado su aprecio y cariño a Campeche, podemos concretar muchas gestiones a favor de toda la población”, sostuvo el mandatario estatal, al tiempo que recordó que a finales de este año y principios de 2018, se estarán entregando más de 20 mil computablets.

Aseveró que se están modernizando y construyendo nuevos centros educativos, al igual que se trabaja fuertemente en materia de seguridad y para impulsar obras modernas que le cambiarán el rostro al estado.

Por su parte, el secretario general del sindicato, José del Carmen Urueta Moha, comentó que la entrega de paquetes de útiles y equipo de cómputo, que en los últimos dos años se ha incrementado, es muestra del interés que el mandatario estatal tiene con la preparación académica de las nuevas generaciones.

El alumno de tercer grado de secundaria de la escuela “Simón Bolívar”, Andrés Kuc Hernández, beneficiado con paquete de útiles escolares, aseguró que el apoyo entregado habla del compromiso que tiene el mandatario Moreno Cárdenas con la educación, y motiva a los estudiantes favorecidos a poner el mayor de sus esfuerzos en las aulas.

Con inversión de 614 mil 200 pesos, el titular del Ejecutivo estatal inició la entrega, junto con diversas autoridades, entre ellos su jefe de Oficina, Claudio Cetina Gómez y el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Christian Castro Bello, de un total de mil paquetes de útiles escolares para alumnos de nivel secundaria, así como 100 equipos de cómputo, con un monto de 667 mil pesos, para estudiantes becados de todos los niveles educativos, ambos hijos de trabajadores sindicalizados.