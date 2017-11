Exigen solución a ola de robos

CAMPECHE, Cam.- Madres de familia del Jardín de Niños “22 Septiembre” en la colonia Polvorín, toman las instalaciones y exigen una solución a las autoridades ante la ola de robos que se han dado en el año. Con el atraco del pasado domingo suman 9 visitas de los amantes de lo ajeno tan solo a dicho centro educativo. Este martes se podría dar una manifestación en Palacio de Gobierno por parte de los quejosos.

Los problemas en los centros educativos de las escuelas públicas al menos de la ciudad capital, parecieran no tener fin, el hartazgo ha llegado a los padres de familia, primeramente por las pésimas condiciones de algunas escuelas, sin embargo en esta ocasión la delincuencia ha sido el detonante para que los tutores del Jardín de Niños “22 de Septiembre” decidan tomar las instalaciones.

Este centro educativo ubicado en la calle Niño Artillero entre del Soldado y Caudillo en la colonia Polvorín ha sido visitado por los ladrones en nueve ocasiones de lo que va del año, generando no solo la molestia de los padres de familia sino el hartazgo por el nulo apoyo recibido por parte de autoridades educativas y de Seguridad Pública.

Lesionando su economía directamente ante la pérdida de materiales que acostumbran a utilizar diariamente los menores, pues todos han sido adquiridos de los bolsillos de los hoy afectados, motivo por el cual cerraron las instalaciones y no dejaron a sus hijos en las aulas, pues ni había material para poder tener un día de labores común,

Entre los artículos robados este lunes por la madrugada se encuentran material de cómputo, una bocina, mandiles, ventiladores e incluso hasta “tijeras”, por lo que ya no tolerarán que sigan dándose estos robos, externaron algunas de las afectadas como la señora Rosario Urbina, Alicia Ramírez y Rocío Salazar.

Comentaron que los directivos del Jardín de Niños solamente les dan como respuesta que se coopere para pagar el salario de un velador, pues la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) ha manifestado que no hay recursos para pagar el sueldo de una persona que se dedique a dicha labor.

Afirmando que en caso de que este martes las autoridades de la SEDUC no les den una respuesta favorable sería este mismo día que acudirían a Palacio de Gobierno Estatal para realizar una manifestación bajo la exigencia de un velador, pero sobre todo mayor seguridad en la colonia, pues se lacera la economía de al menos 100 familias que han invertido en la educación de sus hijos, pues el gobierno no les da nada.

En la zona es nula la presencia de elementos de Seguridad, motivo por el cual los delincuentes aprovechan a hacer de las suyas, además de que en la esquina, muy cerca del plantel, algunos malvivientes se dedican a ingerir bebidas alcohólicas, acción que está prohibida pero que la autoridad no ha querido erradicar.

Por su parte, la supervisora de la zona, Araceli del Rosario Cardozo Aguilar, señaló que sería la Secretaría de Educación quien fijaría postura ante lo acontecido la madrugada del lunes, además de dar a conocer qué medidas se tomarían ante la demanda de los padres de familia.

Compartir 0 Compartir 0 Compartir 0