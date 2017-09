Los dejan sin agua por falta de pago

Comité de Agua raciona y suspende el suministro para presionar a deudores

XPUJIL, Calakmul.- El incumplimiento en el pago por el servicio de agua potable de algunas personas ha ocasionado que el vital líquido se le racione a toda la comunidad, como medida de presión para que cumplan, lo que genera molestia para la mayoría.

Los afectados señalan que es injusto el actuar del Comité del Agua de las localidades de Zoh-Laguna y Alvaro Obregón, pues resulta que a causa de los que no pagan sus cuotas por el servicio de agua, cortan el suministro a toda la comunidad, causando molestia, pues el vital líquido es importante para todas sus actividades diarias.

Por ello opinan que el comité debería tomar otras medidas para sancionar sin afectar a quienes oportunamente cumplen sus pagos.

“Por fortuna han caído algunas lluvias y hemos podido guardar un poco de agua en nuestros depósitos, pero no es suficiente para mantener el gasto de agua diario en nuestras casas. Anteriormente no teníamos problemas cuando se extraía agua de la laguna, pero ésta se secó, ahora que recibimos agua desde Xpujil se complica el problema, por causa de los que no pagan”, aseveraron lugareños como Juan C. B., Javier C. C. y Andrés P. V.

La situación de esta problemática compete directamente a los integrantes del comité, ya que el agua les llega periódicamente por medio del acueducto Xpujil-Zoh-Laguna, por lo que esperan se considere la situación que afecta a toda la comunidad, pues no pueden limitarles el servicio por el hecho de que algunos no paguen.

Fuente: PorEsto