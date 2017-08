No repuntan ventas

En la Central de Abastos hay preocupación por la falta de ingresos

CAMPECHE,.- Las ventas continúan por los suelos y ninguna autoridad hace algo para evitar el desplome de la Central de Abastos, única fuente de ingresos de cientos de familias campechanas.

Desde principios de año hubo pocas ventas durante los periodos festivos y regulares, propiciando que los locatarios no sepan cuándo volverán a percibir una circulación de ingresos relevante, porque ni en temporada de Semana Santa lograron recuperar las inversiones realizadas, las cuales se consideraron por ser un periodo vacacional de carácter religioso durante el cual los ciudadanos acuden a la Central de Abastos para conseguir alimentos.

Porfirio Can señaló que las ventas van muy mal porque las autoridades no se acuerdan de los locatarios, los cuales siempre han sido marginados por el Gobierno, como si las personas que tienen sus puestos, que pagan impuestos y derecho de venta no tuvieran hijos que mantener o necesidades que satisfacer.

Por otra parte, un locatario manifestó que después del paso de la tormenta tropical “Franklin”, ninguna autoridad de mercado realizó recorridos para supervisar si existía algún puesto dañado. Señaló que el director del mercado, Carlos Pérez Salazar, solamente trabaja en su oficina, situación contraria a lo que dicta el mitómano gobernador Alejandro Moreno con su “Creciendo en Grande”.

Al parecer, las autoridades no perciben a los locatarios del mercado principal, porque piensan que, efectivamente, se está creciendo, pero “en chico”, ya que el gobierno estatal únicamente nos toma en cuenta cuando necesita nuestros votos, pero fuera de ahí parece que no existimos para ninguna autoridad. Por su parte, Fernando Ramírez manifestó que la venta de pulpo en el mercado está muy baja, lo cual se debe a la calidad de molusco que se destina a la central de abastos, siendo en su mayoría especímenes de tamaño mediano y chico.

Esto se debe, explicó, a que las grandes empresas eligen primero a los de mejor calidad y dejan los de menor talla para el consumo popular, propiciando que los precios del producto ronden entre los 100 pesos por 4 pulpos medianos cocidos y 60 por un kilo del octópodo crudo, precios que la ciudadanía considera caros.

Fuente: PorEsto