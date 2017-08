Piden cese de director de Hospital Comunitario

La diputada panista Aurora Candelaria Ceh Reyna dijo que dicho funcionario y demás personal de la institución deben ser investigados por acción y omisión, negligencia médica que provocó la muerte del joven William Aké Crespo

CALKINI, Cam..- Diputados integrantes de la Comisión Permanente de la Legislatura LXII, de la Cámara de Legisladores del Estado de Campeche, piden el cese del doctor Carlos Alberto Gutiérrez Valencia, director del Hospital Comunitario de Segundo Nivel, por presunta negligencia médica que causó la muerte del joven William Aké Crespo, originario del barrio La Concepción de la cabecera municipal de Calkiní.

La diputada calkiniense Aurora Candelaria Ceh Reyna, de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), fundamentada en los Artículos 11, 72 y 74, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dijo que el director de Centro Hospitalario en la ciudad de Calkiní y demás personal de la institución deben ser investigados por acción y omisión, pues cometieron negligencia médica que provocó una muerte.

Lo que pone también en riesgo por su mal ejercicio público a más 54 mil habitantes de las 17 comunidades del municipio de Calkiní, acabando con esto la buena salud de propios y visitantes, donde los derechohabientes culpan a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, sección 47 del Estado, Martha Albores Avendaño, de tener en el centro médico a familiares del delegado sindical en Calkiní.

Eduardo Maas Blanqueto es delegado sindical en el municipio de Calkiní, donde forma parte del personal de enfermería, sin saber poner una inyección intramuscular, además de tener en puestos claves a sus familiares de apellidos Segovia Hau y a su hijo, mientras que en el centro médico existen profesionistas de primer nivel que sólo vienen a dormir de lunes a viernes, sábados y domingos.

A los derechohabientes de Medicina Familiar, Urgencias y Hospitalización no les dan medicamentos, a los enfermos y médicos de hospitalización no les dan comida a pesar de tener un gasto mensual de 60 mil pesos que el encargado de la cocina cobra, se comenta que este Hospital Comunitario de Segundo Nivel puede desaparecer, porque no se ha podido acreditar en 15 años de servicio.

Así como es importante destacar que desde que inició este nosocomio, sólo ha sido mina de oro para muchos en donde realizan los desvíos de recursos del mismo nosocomio, además de cobrar el servicio de traslado al usar la ambulancia, pero todo tiene que ser dinero en efectivo, ya que para el uso de la ambulancia se le pide al usuario que tiene que poner la gasolina y en ocasiones los usuarios han acudido con vales de gasolina proporcionado por autoridades, pero en el hospital siempre es rechazado y si no es dinero en efectivo, entonces no se presta el servicio.

Fuente: PorEsto