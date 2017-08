Preocupante el alto grado de violencia

Frente a las narices de los gobernantes que, como siempre, se hacen los tontos

CAMPECHE.- Es realmente preocupante lo que ocurre en nuestro Estado frente a las narices de nuestros gobernantes que, como siempre, se hacen los tontos cuando se registran altos grados de violencia e inseguridad, sin hacer algo para acabar con los índices delictivos que aquejan a los ciudadanos.

La ejecución registrada en Ciudad del Carmen, específicamente en Playa Norte, hace unos días, es clara muestra de su ineptitud, declaró José Luis Flores Pacheco, presidente del Consejo Estatal de Morena, (Movimiento de Regeneración Nacional).

Estos hechos demuestran claramente la realidad que los ciudadanos están viviendo y sintiendo y ya no pueden callar, pues están hartos de las mentiras que este gobierno autoritario hace para realzar solamente su imagen.

La sorpresa que nos damos a nivel estatal y nacional no deja duda que la delincuencia y la inseguridad van en aumento, ya que matan o asesinan a ciudadanos a quemarropa a plena luz del día en un lugar de convivencia familiar, esto es algo muy grave pues la población está pendiente de que estos temas se agravan cada vez más y la autoridad lejos de combatirlos, lejos de resolverlos simplemente los maquillan y trata de ocultarlos.

A los ciudadanos hay que decirles la verdad también darles soluciones ya que a medida que los delincuentes se flexibilizan y amplían sus operaciones, su oportunismo aumentará, seguirán siendo expertos en adaptar sus operaciones para maximizar sus ganancias y explotar las debilidades que perciban en la respuesta gubernamental.

Hay formas de ir aminorando este problema, ya que la ciudadanía lo reclama, pues debe saber que tiene que cuidarse allá afuera, pues hay peligros que ponen en riesgo su vida, motivo por lo que debe estar atento de qué realmente sucede en su comunidad.

Es lamentable que se quieran ocultar los hechos a los ciudadanos, engañarlos, hacerles creer que no está pasando nada, y que puedes salir a altas horas de la noche, que no hay inseguridad y que para combatirla es necesario más armas y la verdad guerra con guerra no solucionada nada, la violencia hay que contrarrestarla con inteligencia.

La inteligencia te muestra qué es lo que ocasiona estos hechos, y son la falta de empleo bien pagado, falta de recursos, narcotráfico; esto se incrementa porque hay ciudadanos que no tienen o creen que no hay otra opción o solución a sus necesidades, y esta decisión que toman alguno de los ciudadanos es muy difícil y luego pasan estos hechos que realmente son lamentables.

Corresponde a las autoridades investigar seriamente y de fondo qué es lo que realmente pasó, y quiénes son para poder dar un seguimiento muy puntual y poder llegar al núcleo de este asunto; claro que esto lo sabe el gobierno nada más que se hace de la vista gorda para no entrar en conflictos.

Este caso genera una incertidumbre total y da mala imagen a Ciudad del Carmen, porque ahora muchos habitantes no querrán ir a visitar la isla, ya que vienen consecuencias de toda índole y el gobernador y todas las autoridades que están derrochando para formar una buena imagen se vienen abajo, ya que no tiene fondo, ni sustento, pues ante estos casos la imagen se desploma.

Este es un gobierno de mentiras, un gobierno de fachadas, un gobierno de maquillaje, necesitamos un gobierno que diga las cosas tales como son, pero que también proponga y empiece a ver resultados, no lo contrario pues algunas autoridades empiezan a creer sus mentiras.

Hay que averiguar si efectivamente existe un problema con el diésel marino y si hay no hay duda de que el gobierno lo sabe y se calla, ya que debería realizar estrategias para acabar con esto, pues genera en la población incertidumbre, finalizó el dirigente.

