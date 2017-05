Siguen las quejas contra la CFE en Campeche

HOPELCHEN.- Siguen las quejas contra la CFE (suministro de servicios básicos), principalmente por los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, sin que al parecer haya alguna autoridad que se encargue de frenar la voracidad de la paraestatal. Así lo refirieron vecinos de esta cabecera municipal, cuyos medidores convencionales fueron cambiados por los medidores digitales y ello ha contribuido a un incremento en sus pagos bimestrales.

Vecinos de la calle 22 de la colonia Santa Cruz de esta ciudad, aseguran que los recibos llegan muy elevados y no queda más remedio que pagar, porque de lo contrario sufres las consecuencias al suspenderse el servicio y luego no tan sólo hay que esperar que personal de la paraestatal haga la reconexión, sino que también hay que pagar por este servicio.

“Los recibos llegaron desde los primeros días del mes, contrario a lo que ocurrió en el bimestre pasado, sin embargo, hemos pasado de un consumo de 247 pesos, luego a otro de 547 y de nuevo se dio otro incremento al recibir un recibo por consumo cercano a los 800 pesos”.

Ante este hecho, la sociedad queda cruzada de brazos porque ahora no sólo hay que pagar los incrementos en el costo de los recibos, sino también hay que sufrir el mal servicio por los apagones constantes, aunque los cortes no tardan mucho tiempo, sí afecta a los aparatos electrodomésticos, ya que la suspensión del servicio ocurre de manera frecuente y con los vientos que se han dado en los últimos días, las ramas que se encuentran sobre el tendido eléctrico genera la suspensión de la energía eléctrica.

Vecinos cuyos nombres omitimos, precisan que se han acercado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pero el titular de la oficina y sus verificadores siempre están de comisión y no han podido levantar la queja correspondiente. Igualmente sostienen que no saben qué hacer, ya que a pesar de que la reforma energética se anunció como una solución para mejorar el servicio y bajar los costos de producción, tal parece que no es así y las energías renovables saludables están tardando mucho en llegar. Ojalá que el superintendente Octavio Castillo Cruz tome cartas en el asunto, pues dijo en su oportunidad, que los medidores digitales iban a tener lecturas más precisas del consumo de energía eléctrica.

Por Esto