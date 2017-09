Urge una etapa de modernización

Es tiempo de cambiar la histórica económica del Estado, asegura Alejandro Moreno Cárdenas / Sin embargo, a 2 años de su administración no hay obras, ni cambio de economía, ni crecimiento, ni nada de lo prometido / Reproche de campechanos en redes sociales

CAMPECHE septiembre.- “Es tiempo de cambiar la historia económica del Estado; hoy se inicia una etapa de modernización que le urge a Campeche y que construiremos juntos con una visión integradora que tendrá como base el diálogo permanente, efectivo y democrático en el marco de la ley”, aseguraba Alejandro Moreno Cárdenas en su toma de protesta como gobernador, el 15 de septiembre del 2015, pero hoy, a casi dos años, no hay obras, ni cambio de economía, ni crecimiento, ni nada de lo prometido, los campechanos se lo reprochan en redes sociales y sus controladores borran, limitan y deciden quién comenta y quién no en dichos spots oficiales.

Con la decisión de Moreno Cárdenas de estar más en el centro del país, en su desmedido afán de lograr una posición relevante en el proceso de sucesión con miras a las elecciones del 2018, sin reparar en su mediocre formación y preparación académica, lo que le resta méritos frente a encumbrados políticos nacionales, el mandatario traiciona a los campechanos que lo eligieron para estar al frente del Gobierno del Estado, y no para irse a ocupar otras posiciones que podrían ser efímeras, dado el hartazgo nacional por el marasmo y enlodamiento que en tan sólo cinco años el PRI-Gobierno ha llevado al país después de haber recuperado la Presidencia de la República.

Atrás quedaron aquellas palabras en las que se confería a hacer todo lo posible para que la era de la modernidad llegue a Campeche, con las que señalaba que era la hora de Campeche para crecer, pues no quería que el Estado llegara tarde a la cita del desarrollo económico y, sobre todo, cuando se comprometió a escuchar a los ciudadanos, pues son éstos quienes juzgarían su trabajo como gobernador en tiempos futuros.

Todo esto ha quedado en el olvido, con la crisis económica que ha golpeado los presupuestos federales y estatales, pues dentro de los ejercicios administrativos se observaron recortes de entre mil y mil 200 millones de pesos en los presupuestos, en la transición de la administración del 2015, y en la del ejercicio fiscal del 2016.

En 2017, en comparación al 2015, se le recortó a Campeche más de 2 mil millones de pesos y las participaciones federales se redujeron considerablemente.

Son ya dos años casi de administración gubernamental de Moreno Cárdenas y en este lapso de 24 meses, casi, se ha observado un crecimiento gradual de población en calidad de pobreza, según los datos revelados por el INEGI y la CONEVAL, los cuales dictaron que entre el 2015 y el 2017 aumentaron los campechanos con carencias y características de pobreza en más de 10 mil ciudadanos.

De igual manera, en el mismo lapso, Campeche pasó de 19 mil desempleados a 35 mil personas sin empleo, según datos revelados en la visita del director nacional del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), David Penchyna Grub, donde destacó que debido a la caída en los precios y la producción del hidrocarburo en la Sonda de Campeche, cerraron empresas que sostenían entre 5 y 10 mil trabajadores por plantillas.

De igual manera en dos años, las hectáreas cultivables de maíz en el Estado, pasaron de ser 155 mil hectáreas en el 2015 a 135 mil en el 2017, según los datos de la Secretaría de Desarrollo Rural emitidos durante las pasadas comparecencias ante los legisladores que integran al Poder Legislativo local de Campeche.

No obstante, campechanos con criterio, han manifestado en diferentes y reiteradas ocasiones su descontento en las redes sociales que son manejadas por gente -en ocasiones que no son ni campechanos- que está obligada a actuar de manera inmediata cuando entra un comentario negativo en contra del Mandatario, son borrados inmediatamente, algunos bloqueados dependiendo de la frecuencia de los comentarios negativos y luego cierran las publicaciones al público para evitar esos momento bochornosos.

Las obras de la modernidad son para unos cuantos, desde su primer informe se anunció la construcción del Puente de la Unidad, el Saneamiento de la Caleta, la construcción del Complejo deportivo de usos múltiples en Carmen; mientras que para la capital la construcción del monumental Foro Campeche, la modernización del malecón de la ciudad, el museo tecnológico entre otros, no llevan ni cabeza ni pies, sólo el Puente de la Unidad y una de las obras recién ordenada han sido consideradas como necesarias, las demás son rechazadas por los campechanos.

En los 11 municipios más allá de los gobiernos municipales, se observan calles destruidas y en pésimo estado, carreteras desgastadas, la falta de agua en más de 30 comunidades rurales del municipio de Calakmul, los llamados como estatus de emergencia en los municipios de Carmen y Candelaria por las recientes lluvias, entre otras actividades han sido el símbolo y el parte aguas para las mentiras que Moreno Cárdenas ha realizado a los campechanos.

Los campechanos tienen la necesidad de mejores servicios de salud, la capacidad de tener todos los medicamentos para enfermedades crónicos degenerativos, la necesidad de mejor infraestructura en medicina pública para no tener que trasladarse a otros estados o empeñar su patrimonio para ingresar a una clínica particular, los sectores productivos primarios requieren de verdaderos apoyos incondicionales, no como los de Pesca, Desarrollo Rural y Desarrollo Social.

Fuente: PorEsto