Vandalismo de policías contra chiapanecos

A dos vendedores chiapanecos les arrebataron más de 5 mil pesos en prendas artesanales

CAMPECHE, Cam.- Con total impunidad elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de nueva cuenta, este viernes alrededor de las 8 de la mañana, en el Seguro Social del Centro, hostigaron a dos vendedores chiapanecos, arrebatándoles más de 5 mil pesos en prendas artesanales, hecho que tiene aterrorizada a las vendedoras indígenas, ya que no pudieron defenderse del abuso del que fueron objeto.

Elena Gómez Pérez, hermana de los dos indígenas chiapanecos, uno mayor y otro menor de edad, expresó que el día de hoy sus consanguíneos decidieron no salir de su departamentito, ya que los policías los amenazaron con llevarlos a los separos si volvían a reincidir en vender sus mercancías cerca del Seguro.

Mi hermanito está atemorizado, pues no pensó que estos agentes del Gobierno del PRI tuvieran el descaro y la desfachatez de robarles la mercancía que con tanto esfuerzo venden para obtener una pieza de pan y un bocado para subsistir, no se vale que nos quiten las mercancías, no es justo lo que están realizando.

Nos han aconsejado ir para poner nuestra denuncia, pero la verdad no confiamos en las autoridades, pues sus actos para nosotros son engañosos, pues bien que se escudan con sus jefes diciendo que todo esto lo realizan con permiso de las autoridades, así que por eso es que no hemos acudido a alguna instancia para denunciar el atropello y abusos que nos han hecho.

Mientras tanto “Teresita”, vendedora chiapaneca menor de edad, que hace unas semanas fue agredida junto con su tía por energúmenos elementos de Seguridad Pública en la calle 59 del Centro Histórico, externó que el día de ayer, cuando se dirigía camino a su casa, a las 9:30 de la noche, inspectores de la Comuna la interceptaron para quitarle 8 prendas con valor de mil pesos.

Estos hechos, más otros que están sucediendo en los diferentes sitios que visitan las vendedoras artesanales tienen indignados a la mayoría de la población ya que diferentes medios han informado la forma cobarde como tratan a estas mujeres, mientras que en las colonias populares abunda la delincuencia por falta de seguridad policiaca.

La gente espera justicia por parte de autoridades municipales y estatales, ya que la agresión que tuvieron hace semanas las chapitas por parte de elementos policiacos fue difundida en redes sociales y tuvo una amplia repercusión en medios de comunicación locales y de la capital del país, es por ello que el periódico de la dignidad transmite el reclamo de la ciudadanía ante estos hechos injustos, que provoca que ciudadanos exploten contra la conducta de aquellos servidores públicos que tienen el deber de salvaguardar y proteger los derechos humanos.

Fuente: PorEsto