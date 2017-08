A veces viene bien perder y rearmarse otra vez: Ambriz

La derrota por 0-3 sufrida en casa la noche de este sábado no representa lo que se vio en el campo, consideró Ignacio Ambriz, quien catalogó de “escandaloso” el resultado.

“No entramos bien conectados al segundo tiempo, fue un partido muy parejo, esperábamos un partido así de complicado. El resultado es escandaloso a lo que fue el partido. Perdimos ante un buen equipo, cuando ganamos no éramos tan buenos y ahora que perdemos no somos tan malos, hay que poner los pies sobre la tierra, estar tranquilos y preparar al equipo para el miércoles”, comentó.

El estratega de los Rayos reconoció que perder en casa siempre duele más, pero ve positivo que la derrota llegara en este momento y así tener oportunidad de rearmarse.

“No nos gusta perder, menos en casa, si ganábamos nos podíamos meter arriba en la tabla otra vez. Lo platicamos previo al partido, era de mucha concentración, no se dio, hoy cometimos errores que nos costaron y la diferencia es que ellos aciertan y nosotros no. A veces viene bien perder y rearmarte otra vez”.

Ambríz fue tajante al mencionar que su equipo no va de más a menos: “Si viniéramos a menos no hubiéramos hecho ninguna ocasión de gol. El primer gol nos condicionó. El equipo termina luchando, termina haciendo las cosas, nos volvimos muy abiertos a cualquier contraataque, 3-0 duele muchísimo, el resultado no refleja lo que fue el partido. Hoy simplemente no fuimos certeros”.

Fuente Medio Tiempo