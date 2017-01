América espera más refuerzos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Primer entrenamiento del año para el América, equipo incompleto, Oribe Peralta no hizo trabajo físico ya que presenta problemas musculares provocados en la Final ante los Tigres.

Además faltan refuerzos que se espera puedan llegar la próxima semana, informó Ricardo Peláez.

“Estamos esperando la llegada y eligiendo, tratando de aprovechar el tiempo que es muy corto para vacaciones, refuerzos, venta y compra para tratar de incorporar un par de refuerzos más”.

Se aclara que salvo Moisés Muñoz, el resto de de jugadores que no continuaron en el plantel de las América fue por voluntad propia, incluido Rubens Sambueza.

“Salvo el caso de Moi, que operativamente no era lo más conveniente, tampoco deportivamente tener a dos muy buenos porteros compitiendo y por la edad también de Moi, que se platicó ese tema también. Osvaldo incluso me pidió su salida, en algún momento fue a mi oficina y me dijo que no quería continuar, pensaba que ya había dado, entonces como casi siempre sucede, se van los que se quieren ir. El caso de Sambu también, todavía el último día hablé diciéndole la afición te quiere, eres el capitán, un jugador que ha dejado todo y ha logrado cosas importantes y él me pidió su salida”.

Ricardo Peláez tampoco descartó la salida de Darwin Quintero, quien se presentó a entrenar pese a que su futuro es incierto.

“Vamos a platicar con él ahora y vamos a ver qué sucede con Darwin, es un profesional también, está entrenando y las posibilidades de que se quede o se vaya ahí están, entonces vamos a analizarlo bien”.

Los objetivos del América para el semestre son los títulos de Liga y Copa, además la renovación de los contratos de Paul Aguilar, Michael Arroyo y Oribe Peralta, ya que terminan en junio.

“Las pláticas empezarán apenas inicie el torneo, estos seis meses desde enero incluso el área operativa trabaja en ello y sí existe esa ilusión y se consiguen las metas entonces tengan por seguro que habrá continuidad, veremos el caso, pero en específicamente con estos jugadores te puedo decir que no hay ningún problema”.

Fuente_Televisa Deportes