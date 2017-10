Argentina dedica pase al Mundial a los ‘putos periodistas’

Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador –

Conocida es la animadversión que tiene el plantel de la Albiceleste hacia los periodistas deportivos de aquel país, donde los seleccionados hace unos meses impusieron un silencio hacia los medios de comunicación por las críticas que consideraban excesivas.

Hoy, con el boleto al Mundial de Rusia 2018, los jugadores de Argentina les dedicaron el logro de una manera cuestionable. En el vestidor, eufóricos y cantando al unísono, entonaron un coro en el que sugerían que el apoyo debe ser irrestricto.

“No me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que los parió, hay que alentar la Selección, oh oh oh, hay que altentar la Selección, hay que alentar hasta la muerte…”, gritaban los futbolistas entre brincos y ondeando camisetas en las entrañas del Estadio Olímpico de Atahualpa.

La Albiceleste logró el objetivo gracias a un triplete de Lionel Messi en la última jornada de las eliminatorias de Conmebol, a pesar de que antes de esta jornada de eliminatoria estaban en sexto puesto.

Fuente Medio Tiempo