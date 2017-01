Cardona sigue pensando en irse de Rayados

Monterrey, Nuevo León –

Aunque durante la pretemporada realizada en Cancún, Edwin Cardona señaló que se vería a otra versión de él mismo para el 2017 con Monterrey y que le gustaría quedarse para siempre con el conjunto albiazul, al parecer ese discurso quedó en palabra que se llevó el viento.

En entrevista a Radio Caracol de Colombia, el ‘10’ de Rayados admitió que sostuvo charlas con gente del Palmeiras de Brasil y a pesar de que hubo un ofrecimiento de 12 millones de dólares por parte de los brasileños, la oferta no llegó a los 15 millones que pide el Monterrey por su cláusula de recisión, sin embargo no descarta emigrar, pues tiene la posibilidad hasta el 30 de enero.

“Palmeiras sí estaban interesados pero creo que no se pudo llegar a un acuerdo, pero todavía no se puede descartar la posibilidad porque nosotros como extranjeros tenemos la oportunidad (de salir) como hasta el 30 (de enero), así que estoy tranquilo acá, trabajando en el club y la mentalidad mía hasta ahora es estar en Monterrey.

“Ofrecieron 12 millones (de dólares) pero la cláusula mía no está en 12 millones. Si por mi fuera hubiera tomado la decisión y lo hubiera hecho a ojos cerrados (ir a Palmeiras), en el sentido de que quería jugar, no terminé el año como quería en el equipo (Rayados) porque en la Selección me fue muy bien. Acá en el club fueron decisiones técnicas y si fuera por mi, me hubiera querido ir”, declaró el colombiano a la radiodifusora de su país.

Cardona comentó que fue tras un partido con la selección de Colombia en Uruguay, que fue contactado por un emisario del Palmeiras y sostuvo pláticas sin que se enteraran en México.

“Tuve la oportunidad de hablar con ellos, de repente la gente no se entera, pero tuve la oportunidad de hablar en el partido contra Uruguay con una persona encargada del equipo y me dijo que estaban muy interesados en mi, hablamos mucho y puse en contacto a mi empresario con ellos, pero no se dio la negociación, el precio está muy elevado para lo que pretendían”, puntualizó.

En la charla, el seleccionado cafetalero también reveló que ha sostenido pláticas con Jorge Sampaoli, entrenador del Selvilla de España y ex timonel de Chile, quien sueña lo pueda digirir algún día en su carrera.

“Sí tuve un diálogo con él (Sampaoli), es una gran persona y todavía tengo la oportunidad de hablar con él, no se puede decir nada más pero si tuve la posibilidad de hablar con ese gran técnico y ojalá algún día se de la oportunidad que me dirija”, comentó el oriundo de Medellín.

Edwin Cardona también señaló que ha habido acercamientos y charlas por sus servicios de parte de equipos de Inglaterra, Alemania, España y China, además del Palmeiras de Brasil, así como la posibilidad de regresar al Atlético Nacional de su país, pero su anhelo es ir a Europa.

Fuente: Medio Tiempo