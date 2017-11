El deporte debe ser un puente para resolver las desigualdades: Ramírez Marín

• El presidente de la Cámara de Diputados se suma a la iniciativa Beyond Sport México



• El objetivo debe ser que la niñez y la juventud mexicana encuentren en el deporte la herramienta para tener mejores niveles de bienestar, asegura el legislador yucateco

Ciudad de México- El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, se sumó a la iniciativa Beyond Sport México, un organismo de talla mundial que impulsa el deporte como agente de cambio social y ahora realiza su primer congreso de responsabilidad social en el país.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ramírez Marín indicó que la Cámara de Diputados participa en este esfuerzo como un gestor para que diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como organizaciones ciudadanas, participen activamente en esta estrategia que ha dado muy buenos resultados en muchos países.

“Lo que necesitamos es que el deporte le dedique un espacio a la función social y que la política le dedique mucho espacio al deporte”, subrayó el legislador yucateco.

En el marco del anuncio de este congreso de Beyond Sport México, en el que participó junto con Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo; Alejandro Hutt, director de Alazraki Sports; Arturo Olivé, director de NFL México, y Rodrigo Fernández, directivo de la Mayor League Béisbol (MLB), Ramírez Marín dijo que uno de los objetivos de esta iniciativa es que ningún niño y joven esté en las calles, sino ocupados en actividades deportivas, recreativas y educativas, a fin de evitar que caigan en las adicciones o en la delincuencia.

“Es una iniciativa que buscará vincular cada éxito deportivo con un éxito social, va a otorgar un premio a las más importantes iniciativas de inclusión en el deporte, como la inclusión de género y la discapacidad, va a darles la oportunidad de participar a quienes por cuestiones materiales o físicas están en imposibilidad de hacerlo”, explicó el diputado.

“Éxito no es solo obtener una medalla, es no dejar a nadie atrás como dice la agenda 20-30 de la ONU. Éxito no solo es tener un campeón, sino tener a miles de jóvenes sanos sin importar en que comunidad nacieron”, enfatizó Ramírez Marín, quien destacó también que el deporte debe ser un puente para resolver las desigualdades.

Los asistentes coincidieron en la importancia de que el deporte sirva como puente para alejar a los jóvenes de adicciones, violencia o cualquier práctica que vulnere el tejido social y ponga en peligro su futuro.

Por ello, los expertos y campeones deportivos tanto mexicanos, como de otras partes del mundo acudirán a ofrecer su experiencia los días 15,16 y 17 de noviembre durante el primer congreso de responsabilidad social de Beyond Sport México. En la lista de invitados figuran Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez, Julio César Chávez y a Lorena Ochoa, entre otros destacados deportistas.