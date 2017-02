El equipo indígena de fútbol será dirigida por una ex seleccionada nacional

Buscando transmitir lo aprendido en su paso por la selección mexicana de futbol la cozumeleña Marlin Paola Castro Maldonado tendrá bajo su responsabilidad el equipo indígena que representará a Yucatán en el Campeonato Nacional indigenista 2017.

La joven mejor conocida como “Coxo” trabajará con las chicas por invitación del entrenador Raúl Comas Bolio y Armín Lizama Cordoba, jefe de deporte popular del Instituto del Deporte (IDEY), y principal promotor en hacer crecer el fútbol femenil en el estado.

“Sólo vine a trabajar desde ahora y buscar que Yucatán logre un lugar a nivel nacional en el fútbol”, dijo y agregó que en la actualidad está reclutando jóvenes y la convocatoria está abierta a jóvenes de diversos municipios, pero de la categoría Sub-23.

Señaló que los visoreos se realizan en el Complejo Deportivo Kukulcán los fines de semana, sábados de 3 a 4 de la tarde y domingos por la mañana.

De acuerdo con la entrevistada ya se cuenta con una base de futbolistas que han representado al estado y por ello se están reclutando jóvenes originarias de algún municipio.

Señaló que entre los proyectos de la selección se encuentra jugar en la Liga del Instituto Patria y más adelante se pretende foguearse con jugadores de los vecinos estados de Quintana Roo y Campeche, pero también enfrentar a otras selecciones del centro y norte del país, para agarrar fogueo.

Castro Maldonado también habló de su llegada a Yucatán que fue cuando ella tenía 13 años y en el estado jugó en el Instituto Patria y fue parte de la selección Yucatán.

“Arturo Capellini me llevó a un estatal y desde ahí comencé a ser visoreada por gente de la Federación Mexicana de Fútbol”, agregó.

En una ocasión la selección local enfrentó en Valladolid a la Selección Mexicana de Fútbol a cargo de Leonardo Cuéllar, quien le vio grandes cualidades y la invitó a pertenecer al conjunto nacional.

Recordó que le marcaron a su mamá para pedir sus datos y para que ella fuera, con el permiso paterno, a concentrase con la Selección en el Estado de México.

Según dijo se fue un mes de concentración, pero

desafortunadamente no pude seguir por falta de recursos económicos, y me arrepiento, pero fue una grata experiencia que te deja gran aprendizaje.

Reconoce que nunca defendió la casaca de la selección en algún partido pero lo aprendido nadie se lo quita y es eso lo que ahora buscará transmitir a las jóvenes jugadoras.

Ex jugadora de las Copas Telmex y Coca-Cola, esta joven está consciente que será difícil, pero con trabajo se pueden alcanzar varias cosas y lo principal los eventos nacionales son el escaparate para que alguna de las jóvenes yucatecas, reciba un pronto llamado a la selección tricolor.

