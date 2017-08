El Patrón sugirió que le quitaran el Campeonato GFW

Estados Unidos –

Después que Global Force Wrestling (GFW) anunciara que le retirarían el Campeonato Unificado de la empresa a Alberto El Patrón, el luchador mexicano se pronunció al respecto.

En su cuenta oficial de Instagram, el gladiador originario de San Luis Potosí aseguró que la decisión de retirarle los cetros fue suya y se realizó de común acuerdo.

“Mi compañía y yo hemos llegamos a un acuerdo que es el mejor para ambas partes, se me han retirados los campeonatos (GFW-Impact Wrestling). Di la sugerencia para demostrar que Impact no tiene favoritos y todos son tratados igual. Me disculpo con los fans y con mis hermanos y hermanas en la compañía, aún cuando no tuve problemas y no se hizo mal alguno, aún así fue un escándalo. Gracias por su apoyo y sigamos adelante de forma positiva. Un día espero volver a ser campeón #SiSiSi”, publicó el luchador mexicano.

En Destination X, El Patrón tenía que defender el cinturón pero esto no será posible. Aunque GFW no ha anunciado lo que sucederá con el cetro.

Fuente Medio Tiempo