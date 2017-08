‘Es una dictadura’: Almeyda

El técnico de Chivas, Matías Almeyda, aclaró lo sucedido ante Monterrey, partido en el que fue expulsado, lo que generó dos partidos de suspensión en el Apertura 2017.

“Cuando cobran el penal me arrimo, salgo de mi zona como salen todos los entrenadores, porque llamo a un árbitro y es difícil que venga. Me arrimé, le dije al línea que no era penal, dijo: ‘Para mí sí’ y empezó a levantar el tono de su voz. Si hablo bien, me gusta que me hablen bien, el uso de autoridad no me va. En algún momento de excitación mía, veo que hay un roce, está bien cobrado, se podrían marcar 70. Hoy métanle títulos a todo esto, a cuántos les dolió que saliera campeón Chivas, por eso el línea se alejó y dijo ‘este señor se va’”.

“Estoy siendo suspendido por decir que eran un desastre, cosa que es mentira. La segunda es verdad, esto de que no se puede estar en el área, pero entonces hay que hacer un túnel, yo tengo que ir al camión. Bajo, de ver el partido, suspendido, me encuentro al árbitro y le pido una explicación. Chocamos porque me tenía que meter a mi vestidor y por eso le pregunté. De hecho, lo filmé, las palabras se las lleva el viento. No pude declarar, no pude hacer mi descarga como un ser humano normal”, agregó.

Sigue el día a día de Club Guadalajara.

Almeyda se dijo sorprendido y molesto de recibir un par de juegos de castigo, y comparó la relación de los entrenadores con los árbitros.

“Me llama la atención que me den dos partidos. Con Toluca que fue expulsado Hernán (Cristante), le dieron uno. Se ve que en Chivas hace diferencia. Estoy realmente molesto. De nada sirve decir acá que no pasa nada, sí pasa, porque trato de ser respetuoso, poco hablo de ellos, porque son humanos”.

“Ahora, desde el momento en que llegué a México, hablé mucho con ellos para ser tratado de la misma manera y no existiera una diferencia por no ser mexicano. Me gusta hablar y obtener una respuesta, por eso mi primera pregunta era esa. Si nosotros vivimos en el futbol una especie de, llevándolo a planos políticos, dictadura. Debemos estar sentados en la banca, no decir nada, estar sentados y así marcha el mundo”.

Matias Almeyda no podrá estar en la banca en el partido de la jornada 5 contra Puebla, ni ante Santos, en la 6.

Fuente Esmas