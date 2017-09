García Orozco al Estadio Chivas

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la lista de árbitros que estarán en llevando las acciones de los encuentros de la jornada 9 del Apertura 2017 de la Liga MX.

Destaca el nombre de Roberto García Orozco, quien estará en el Estadio Chivas. Orozco ha pitado 3 partidos entre Chivas y Pumas, cada quien ganó un juego y empataron en el otro

Para el partido que abre las hostilidades de la fecha 9 entre Morelia y Tigres, el silbante será Paul Delgadillo. En Tijuana, para el Xolos vs América, el designado es Luis Enrique Santander.

Para los juegos del sábado, Fernando Hernández pitará el Cruz Azul vs Santos, Marco Antonio Ortiz estará en el Rayados vs Atlas; César Arturo Ramos silbará en el León vs Pachuca, mientras que Jorge Isaac Rojas lo hará en el Necaxa vs Puebla.

En los duelos del domingo, Erick Yair Miranda llevará las acciones del Toluca vs Querétaro y Óscar Macías Romo cerrará la jornada en el Veracruz vs Lobos BUAP.

Fuente Televisa Deportes