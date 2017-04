Jaguares y Morelia definirán el descenso en la Jornada 17

Ciudad de México –

Con Veracruz virtualmente salvado, la lucha por no descender se centrará en dos equipos para la Jornada 17. Morelia y Chiapas son los últimos equipos en la tabla de cociente y uno de ellos jugará en el Ascenso el próximo ciclo futbolístico.

En 101 juegos disputados durante los últimos seis torneos, Chiapas acumula 114 puntos por 115 de los del Morelia, para un cociente de 1.1287 y 1.1386, respectivamente.

Para agregar más drama, ambas escuadras se jugarán la vida en patio ajeno, Monarcas visita al Monterrey, mientras que los Jaguares harán lo propio en el Jalisco ante el Atlas.

En esta ecuación no se contempla al Veracruz, puesto que con sus 117 unidades está virtualmente salvado, debido a que en caso de perder y que Chiapas gane, igualarían en puntos, pero con una diferencia de goles ‘mejor’ para los del puerto con -38 por -50 de los Jaguares; es decir los marcadores entre la derrota escuala y la victoria chiapaneca deberían acumular 12 goles, algo que luce prácticamente imposible.

La mala noticia para los de Morelia es que acumulan cuatro partidos sin derrotar al Monterrey; lo hicieron el 31 de octubre del 2014 en el Estadio Morelos; seis meses antes, en el Clausura 2014, Monarcas ganó como visitante en Monterrey.

Chiapas, en cambio, tiene a su favor la estadística, pues la última ocasión que visitaron el Jalisco se llevaron los tres puntos, fue en la Jornada 16 del Apertura 2015, con un emocionante 3-2.

Hay que recordar que la Liga MX ratificó que los partidos con implicaciones de descenso deberán jugarse a la misma hora, por lo que este sábado se empalmarían Monterrey vs Morelia; Atlas vs Chiapas y hasta el Xolos vs Veracruz, en caso de que haya un increíble desplome jarocho.

Fuente: Medio TIempo