La NFL tiene que cambiar o se va a ir al infierno: Trump

El Presidente de EU dijo que arregló las cosas con Jerry Jones, pero criticó a la Liga por el bajo rating

Donald Trump continúa su lucha contra la NFL con dos significativas declaraciones realizadas ayer.

En su cuenta de Twitter, el Presidente de Estados Unidos aseguró que “hablé con Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas. Jerry es un ganador que sabe cómo hacer las cosas. Los jugadores (de Dallas) estarán de pie por nuestro país”, escribió Trump en sus redes sociales.

Por otra parte, el mandatario aseguró a varios reporteros al salir de la Casa Blanca que la NFL está en una muy mala posición tras el asunto de las protestas de varios jugadores durante el himno nacional en cada partido de la liga.

Creo que la NFL está en una muy mala situación”, dijo Trump. “Miren lo que pasa con sus ratings (de TV), francamente, lo único bueno que se hace en la NFL es lo que sucede previo al partido porque todos quieren ver lo que va a suceder.

No puedes hacer que la gente no respete nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestro país, y eso es lo que están haciendo. En mi opinión, la NFL tiene que cambiar, si no, ¿saben lo que va a pasar? Su negocio se va a ir al infierno”, agregó.

La empresa Nielsen, encargada de medir las audiencias televisivas, dio a conocer un reporte el martes en el que indica que, luego de las primeras tres semanas de temporada, los partidos televisados a nivel nacional han bajado un 11% de audiencia en comparación al mismo periodo de 2016.

Nielsen dijo también que los partidos promedian 17.63 millones de televidentes en las tres primeras semanas del año anterior, y ahora el registro que se tiene es de 15.65 millones.

Fuente: Excelsior