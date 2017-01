Me enfadé con las formas de mi traspaso: Osvaldo Martínez

Torreón, Coahuila –

Luego de ser presentado como refuerzo de Santos Laguna, Osvaldo Martínez aceptó su molestia por la forma cómo se dio su salida del América para convertirse en refuerzo del cuadro lagunero.

El exvolante de las Águilas fue anunciado por Santos como refuerzo a través de las redes sociales, pues América ya lo había negociado cuando apun restaba por jugar la Liguilla del torneo anterior y el Mundial de Clubes, algo que no causó ninguna gracia a Martínez.

“La verdad que en su momento me enfadé un poco por la forma en que se dio, pero a la vez contento porque que te tomen en cuenta en otro equipo antes de que termine un campeonato, eso es importante.

“Los rumores se daban pero no había nada concreto, yo defendía otros colores y mi cabeza estaba en competencia, pero luego de que se dio todo, me contacté con la gente de Santos y quedó todo arreglado. Muy feliz por estar acá, vengo a aportarle al club, a mis compañeros, a ganarme la confianza del técnico y de la gente que es lo más importante”, dijo.

Martínez aseguró que su salida fue mera decisión del cuerpo técnico comandado por Ricardo La Volpe así como por la directiva, pues en los últimos partidos no fue tomado en cuenta y de hecho, en la final fue relegado pues no fue considerado ni para el banquillo de suplentes.

“Son decisiones del Cuerpo Técnico no haberme tenido en cuenta en los partidos finales y es cosa que uno debe acatar, respetar las decisiones que puedan tomar. Yo desde afuera estuve alentando, no me tocó jugar pero es parte de esto, hay que aceptar las decisiones y ahora hay que dar vuelta a la página, estoy en otro equipo y mi meta es tratar de ganar todo con Santos y llegar a un campeonato”, concluyó.

Fuente: Medio Tiempo