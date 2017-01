Me entregaré al máximo dentro y fuera de la cancha: Pineda

Las exigencias en el campamento astado han aumentado, Directiva, Cuerpo Técnico y Jugadores están conscientes de que las actuaciones deben ser mejores para arrancar el campeonato a tambor batiente.

Al plantel que encarará el Clausura 2017 se suma un joven, que en conjunto con la gente de experiencia, dará mucho de qué hablar durante el torneo de la liga y copa.

Se trata de Diego Pineda, delantero que llega desde Coapa para aportar su granito de arena en búsqueda de ir paso a paso hasta llegar a las metas trazadas.

“Mi llegada a Venados me tiene contento, traigo todas las ganas de hacer las cosas bien y haré lo que mejor sé para sumar al equipo”, dijo Pineda Juárez.

Comenzó su carrera en las fuerzas básicas de San Luis, posteriormente pasó al Club América en donde completó su proceso de formación, registrando en su mejor torneo, el Clausura 2016, 14 goles con la categoría Sub-20.

“Vengo a aportar mi total compromiso y entrega, eso es en cada equipo en el que estoy, voy a entregarme dentro y fuera de la cancha”, declaró.

“Dentro de la cancha me defino como un jugador que no da una pelota por perdida, siempre busco la manera de hacer daño al rival y lo mejor que sé hacer son goles, pero eso llegará con ayuda de mis compañeros, lo primero es la entrega y el compromiso”, añadió el centro delantero de 21 años.

Diego Iván también ha tenido minutos en primera división y anotó en la última versión de la Copa Corona MX.

“A la afición sólo puedo decirles que nos apoyen, sé que llego a una plaza con una afición futbolera, por nuestra parte dejaremos todo para darles alegrías”, finalizó Diego Pineda.

