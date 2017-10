Para mí no hay amistosos, voy por un lugar en el Mundial: Antuna

Ciudad de México –

Con 20 años recién cumplidos, Uriel Antuna, futbolista mexicano del Groningen de Holanda, cumplirá el sueño de vestir la camiseta de la Selección Mayor en los amistosos ante Bélgica y Polonia en noviembre, ya que será junto a Omar Govea, las novedades en la convocatoria de Juan Carlos Osorio para dichos encuentros.

Nacido en Gómez Palacio, Durango, el volante surgido de Santos Laguna, tiene claro que esta oportunidad no la puede dejar pasar, por lo que de cara a Rusia 2018, va con todo para ganarse un lugar entre los 23 que irán a la Copa del Mundo.

“Voy a entregar todo de mí y ya ahí depende de los profesores; pero dejarles en claro que voy a luchar por un puesto. No nada más porque soy de los más jóvenes, voy a dejar de entrenar o hacer las cosas mal. Uno de mis sueños es ir al Mundial, voy a luchar y tratar de ser tomado en cuenta en esos 23 que vayan al Mundial. Voy a luchar hasta el último minuto, hasta la última convocatoria, para ir a ese Mundial”, señaló en entrevista con Mediotiempo.

Antuna aún no ha tenido contacto con Osorio, pero el duranguense está muy motivado por ser parte del Tri en la próxima fecha FIFA: “es uno de mis sueños desde niño, yo ningún partido lo veo como amistoso. Así sea un minuto o sean 90, doy todo dentro de la cancha“, además de sentirse orgulloso de compartir concentración con jugadores consagrados como Javier Hernández, Andrés Guardado y Tecatito Corona.

Uriel sabe que esta oportunidad también servirá para que la afición lo conozca más. Su posición natural es volante por derecha, pero puede jugar por ambas bandas y se caracteriza a sí mismo como un jugador encarador y rápido, que le gusta recuperar el balón y asistir a sus compañeros.

También destacó el gran momento que vive Hirving Lozano en Holanda con el PSV, el cual Antuna tiene como modelo a seguir: “Sorprendió mucho acá, la mayoría de los equipos y la gente ya lo conoce por lo que ha hecho. Es un excelente jugador, yo en México varias veces veía su tipo de juego y me gustaba para tratar de mejorar yo también. Yo me guiaba con él, me siento muy orgulloso de compartir cancha con él”.

Así, Antuna está listo para su primera convocatoria en el Tri Mayor, luego de que jugara con el Sub-20 el Mundial de la categoría este año en Corea del Sur, mientras que poco a poco se va adaptando mejor al Groningen, equipo al cual fue prestado tras ser adquirido por el City Football Group.

Fuente Medio TIempo