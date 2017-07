Para su hermano, Alan Pulido está tocado por Dios

Guadalajara, Jalisco –

Si hay alguien que conoce a Alan Pulido, es justamente su hermano mayor, Armando, a quien le sigue impactando lo que hace el delantero de las Chivas, al grado de creer que posee de ayuda divina.

Llegar a tres equipos y en todos coronarse es algo que pocos pueden contar y Alan es parte de ellos, algo que no sorprende a su hermano, aunque fue honesto y reconoció que no esperaba que el menor de los Pulido pudiera coronarse tan rápido con Chivas tanto en Liga como en Copa.

“Te soy sincero, no, pero la verdad desde que llegó le vi esa hambre, esa ilusión de querer estar acá, estuvimos platicando en Grecia de la oportunidad que tenía, ya la insistencia que tenía Chivas, un año antes de que viniera, por ‘x’ o ‘y’ no se daba una situación así, pero venía muy ilusionado, con muchas ganas, y se metió en la cabeza, él dijo que venía a ser campeón y mira, siempre tiene algo, yo le digo estás tocado por Dios que siempre a donde llega siempre consigue buenas cosas”, expresó Armando a Mediotiempo.

El atacante rojiblanco ha sido campeón con Tigres y Chivas en la Liga MX y en la Copa MX, además en Grecia también levantó el trofeo con el Olimpiakos, por lo que ya tiene varios en su vitrina.

“Quedé muy impactado, no pensé que iban a llegar a esta magnitud y más con la participación o la actuación que tuvo en los últimos dos partidos, siempre se lo he dicho, es mi ídolo por todo lo que ha hecho dentro y fuera de la cancha, no hay más que decir”, agregó el tamaulipeco.

Pero la forma de actuar, pensar y de salir delante de las situaciones que le tocan vivir a Alan no son nuevas, ya que su hermano siempre lo ha visto progresar, algo que sabe le sucederá ahora que regrese a la actividad, tras ser operado del húmero derecho que lo dejará fuera de casi todo el Apertura 2017.

“Tristeza, todo pasa todo por la mente, estábamos muy ilusionados todos de ver a mi hermano como siempre, y te da un poco para abajo este tipo de situaciones, pero gracias a Dios aquel siempre se levanta más fuerte, entonces por ese lado me quedo un poco más tranquilo”, comentó.

Armando recordó que Alan siempre se obsesionó con sus proyectos, que ha sido una parte importante en la vida del delantero de Chivas, a quien incluso regaña de vez en cuando.

Armando es dos años más grande que Alan y la vida los hizo coincidir en los Tigres y también en Grecia, ahora, el mayor de los Pulido no descarta en algún momento volver a estar con su hermano en una misma Ciudad.

Actualmente Armando juega en el Ascenso MX con los Correcaminos.

Por último, el delantero de la UAT habló del duro golpe que fue para Alan el quedar fuera de la Selección Mexicana por su fractura del húmero, pero sabe que volverá a ser el mismo de Chivas.

Fuente Medio Tiempo