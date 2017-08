Piojo afirma que fue buscado por la Selección de Grecia

Ciudad de México –

Así como muchos futbolistas mexicanos tienen el sueño de emigrar a Europa, también es un pensamiento que ronda la menta de Miguel Herrera, quien incluso reveló que alguna vez tuvo contactos para tomar las riendas de una Selección de aquel lado del mundo..

“Me gustaría ‘brincar el charco’, por qué no. No he tenido ofertas de clubes, pero sí llamadas de selecciones, sobre todo la de Grecia, pero no era el momento”, dijo.

El Piojo piensa tomarse su tiempo para tomar oportunidades fuera del país, pues América lo mantiene cómodo por el momento, por los resultados que hacen parecer que fue hecho para dirigir a las Águilas.

“Espero que sí (que América y Piojo sean el matrimonio perfecto), los muchachos están haciendo un maravilloso trabajo y están dando resultados”, señaló, aunque tampoco quiso decir que sea el club al que más quiere en su trayectoria.

“Para nada, la verdad es que estoy muy contento con América, pero estoy agradecido con todas las instituciones que me han dado trabajo”, puntualizó en entrevista con Fox Sports.

