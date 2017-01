Presentan balón oficial para el Clausura 2017

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El balón del Torneo Clausura 2017 fue presentado este miércoles. Este nuevo modelo destaca por el diseño y conservar prácticamente la totalidad de la tecnología del esférico anterior.

“Lo que tenemos ahora es el roll out del color, la tecnología es la misma: el DS System, es lo que nos ayuda en la absorción al momento de los impactos”, aseguró Víctor Pacheco, director de mercadotecnia de Voit.

Con la inspiración del futbol callejero, el cambio más notable es el color; no obstante, la construcción del balón es casi una obra de arte.

“Real mente, del torneo anterior cambia muy poco, lo que tiene de tecnología y lo nos da el ser uno de los mejores balones en el mercado es básicamente la construcción que son 20 pánales. El balón se sigue cosiendo a mano. Todavía creemos que el cosido a mano le da al balón mucha diferencia al jugarlo y al usarlo. No es un balón que se mueva, la construcción permite muchísimo que las trayectorias sean prácticamente perfectas, no pierde presión, no toma líquido y no pierde esfericidad”, explicó Alejandro Gámez, director general de Voit.

Habrá dos versiones especiales de este balón, una a favor de la ecología y otra para la Liguilla del Clausura 2017.

Fuente: Televisa DEportes