Pretemporadas C2017, entre insuficientes e inexistentes

Con América y Tigres como casos atípicos, las pretemporadas de los equipos de cara al Clausura 2017 se caracterizaron porque el tiempo de preparación de los equipos fue de extremo a extremo.

En total 10 clubes (Veracruz, Cruz Azul, Chiapas, Atlas, Gallos, Monarcas, Rayados, Toluca, Santos y Puebla) tuvieron su último partido el 20 de noviembre, ahí comenzaron vacaciones y después reportaron para tener siete semanas de vacaciones/pretemporada, situación diametralmente opuesta a los contados días que tendrán Águilas y Tigres.

De acuerdo con el preparador físico Ricardo Gómez, quien ha trabajado para Pumas y Cruz Azul, el tiempo ideal para una pretemporada es de ocho semanas. Sin embargo, estos tiempos no se cumplen ni siquiera para los eliminados en la Jornada 17 y ya no se diga para los finalistas, que a cinco días de comenzar el torneo aún están de vacaciones.

Los eliminados en cuartos de final (Pumas, Pachuca, Chivas y Xolos) tendrán seis semanas y los de semifinales (Necaxa y León) poco más de un mes antes del siguiente certamen.

“Lo máximo que puedes tener son seis semanas. Ahí lo que haces es utilizar la base que creaste en el verano y en este tiempo corto buscas enfocarte a una parte específica”, explicó Gómez en entrevista.

América y Tigres jugaron la final del torneo anterior apenas una semana atrás. Las Águilas lograron reprogramar su primer juego, pero los Tigres tendrán que jugar el primer partido 14 días después de su último encuentro.

-¿Qué haría en los casos de América y Tigres que no tendrán tiempo para pretemporada?

“En el caso de Tigres yo le hubiera dado una semana de micrositio de recuperación. La semana que viene sería una carga media, normal, con algunas competencias donde permitiría afinar desde la parte táctica.

“Con América no hay mucho que se pueda hacer. Es complejo aseverarlo porque no nos olvidemos que el futbol es un deporte de condiciones y tuvieron un trajín muy importante, no depende directamente de las cualidades físicas, es más integral (técnica y táctica)”.

América será el único club de toda la Liga que habrá descansado solo 10 días para el inicio del Clausura 2017, pues Tigres tuvo un periodo de descanso mientras América estaba en Japón.

