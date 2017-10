Pulido, con posible fractura

El delantero de las Chivas, Alan Pulido, quien tuvo que salir del partido apenas iniciado el segundo tiempo sufrir fractura en el quinto metatarsiano

El técnico de Chivas, el argentino Matías Almeyda, consideró que un empate ante Tigres hubiera sido justo, porque, a su consideración, no era falta la que se marcó sobre el ecuatoriano Enner Valencia y que generó el penal con el cual los felinos ganaron y añadió que Alan Pulido podría haber salido con una fractura.

“Realizamos un gran partido ante unos de los rivales más fuertes de la Liga, el empate sería justo; Alan jugó casi todo el tiempo no sé si fracturado, hemos recibido algunos golpes que provocaron cambios, en el plano futbolístico fue parejo el partido”.

Y agregó. “Recién acabo de ver la repetición de la jugada sobre Valencia y no era penal. Me resulta extraño que tenga que hablar yo sobre si fue penal o no, porque estuve escuchando si era o no el penal que nos cobraron en la final (del Clausura 2017), en el otro fui sincero y criticado por ello, declaró.

El timonel del cuadro jalisciense dijo que le agradó el funcionamiento de su equipo, que desde su punto de vista dio el mejor encuentro que han tenido en el certamen.

Almeyda lamentó lo sucedido con el atacante Alan Pulido, quien, dijo, salió con una posible fractura, por lo que le realizarán el estudio para saber la gravedad de la lesión.

“Seguramente tendremos a Alan nuevamente fuera. Lo están llevando a hacer el estudio, que dará con certeza la lesión, que es en el pie izquierdo, puede ser el quinto metatarsiano”, añadió.

Sobre la situación de su equipo en el Apertura 2017, el estratega dijo que saben es complicada, pero que mientras tengan posibilidades matemáticas de llegar a la Liguilla, lucharán al máximo por conseguirlo.

Fuente: Televisa Deportes