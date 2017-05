Rafa Puente Jr. mostró caballerosidad ante errores arbitrales

Lejos de despotricar contra el árbitro Alejandro Funk Villafañe por no marcar un penal claro a Amaury Escoto y después expulsarlo, por una aparente agresión que el portero de Dorados exageró, el entrenador de Lobos BUAP, Rafael Puente del Río, mostró su caballerosidad frente al trabajo arbitral.

“A todo el gremio arbitral le tengo mucho respeto, el juego en la actualidad es complicadísimo y más una final por el Ascenso. Siempre me mantengo y me mantendré al margen de comentar sobre el trabajo arbitral. Lo único que tengo claro es que me infla el pecho de orgullo, el tener el privilegio de dirigir unos hombres que quieren trascender”.

Sobre la roja a Escoto, Puente del Río agregó que analizarán la jugada para ver si impugnan la expulsión de su jugador, de cara a la vuelta que se jugará la próxima semana en Culiacán. De cualquier forma, entendió la reacción de su jugador ante la frustración del penal no marcado, aunque lamentó que no supo controlar sus emociones.

“Si nosotros en análisis creemos que hay argumentos para que la sanción se quite, lo haremos; habrá que esperar. Amaury se equivoca, toma una mala decisión, entiendo su frustración pero no la comparto. Es la primera roja que nos sacan en el torneo, trabajaremos y hablaremos con él. Amaury tiene mucho futuro, tiene que adquirir madurez y manejar esas emociones que el juego te exige”.

Finalmente, Puente del Río, recalcó que la única forma de cerrar la temporada de manera satisfactoria es logrando el ascenso a primera división.

