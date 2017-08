Rafa Puente Jr. recordó fortuito debut gracias al Piojo

Ciudad de México –

Rafael Puente Jr. sólo jugó 10 minutos en primera división y esa única oportunidad fue gracias a Miguel Herrera, a quien enfrentará el sábado en el Lobos BUAP vs. América.

Surgido de las fuerzas básicas de Pumas pero sin debutar ahí, Puente del Río fue transferido al Atlante, donde militó del 2001 al 2003.

“Es un día que recuerdo con mucho cariño. Desde antes de que Miguel fuera el técnico me había ganado una oportunidad, desafortunadamente no se me dio, era Carlos Reinoso el entrenador”, relató Puente.

El único partido que jugó fue contra Jaguares en la Jornada 7 del Clausura 2003 que terminó con un 5-1 a favor de su Atlante.

“Lo único que hizo fue llamarme. Como que tenía ciertas dudas y recuerdo que Pepe Cruz, digo al final es una conclusión que yo saco con base en una deducción porque ya había hecho los dos cambios Miguel, llamó a Pablo Serafín”, recordó.

Ese jugador iba a ser el último movimiento, hasta que el auxiliar de los Potros, José Guadalupe, hoy DT de Atlas, le hizo cambiar de parecer al Piojo.

“En el camino hacia la banca vi que Pepe se acercó con él, algo platicaron con Serafín ahí presente y le dijeron a Serafín que esperara y me llamaron”, agregó.

Puente ingresó por José Luis González China para que jugara como volante por derecha. Le desearon mucho éxito, pero no volvió a jugar más.

“Ese día Chamagol anotó los cinco goles y en el último gol tuve una participación importante, si bien yo no lo asistí”, mencionó.

El Piojo también recordó el partido pero sobre todo se dijo contento por ver a su entonces pupilo como entrenador en el máximo circuito.

“Habíamos platicado con Rafa, lo había visto entrenar bien en la semana, demostrando que el muchacho podría ser partícipe del plantel”, dijo Herrera.

“Hoy me da mucho gusto que esté siendo un técnico exitoso, me encanta que los mexicanos pongamos y demostremos que podemos competirle a la gente que traen de afuera”, dijo el timonel americanista.

Este sábado será la primera vez que Lobos BUAP reciba al América y también el primer enfrentamiento entre ambos como entrenadores, luego de aquel casi fortuito debut.

Fuente Medio Tiempo