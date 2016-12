Reconocen a lo mejor de 2016 en la “Alfombra roja” de la Asociación de fisiculturismo y fitness

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness realizó la noche de este jueves una cena gala en la que se premió a los mejores deportistas de este año que está cerca de concluir y además sendos reconocimientos a los patrocinadores que a lo largo de este año apoyaron las actividades que realizó la AFFEY en este calendario.

Bellas mujeres y elegantes muchachones se dieron cita en un casino del norte de la ciudad para estar presentes en esta “alfombra roja” a la que también asistieron propietarios de antiguos gimnasios como el Centauro y el Bosco y mucha gente ligada al deporte de los músculos y los bikinis.

Fue una ceremonia con música en vivo y la presentación del cantante Julio Pastor, quien le dio ese toque romántico a la velada.

Raúl Cimé Espadas, presidente de la AFFEY fue el primero en tomar la palabra para agradecer a los presentes su estadía y darles la más cordial bienvenida. Cimé Espadas estuvo acompañado de Roque Ferreiro Albertos, director de deporte federado del IDEY y Fabián Euán Chim, director de centros regionales del mismo Instituto y Alejandro Novelo Rivero, quien llevó la representación del Ayuntamiento de Mérida.

Fueron 26 las categorías que se premiaron desde la categoría mejor atleta de fitness atlético hasta la categoría absoluta, siendo el primer reconocimiento para la chica de 15 años Verónica Abreu López, campeona nacional fitness hasta 15 años, título que se con sigue por primera vez en la historia del físico en Yucatán.

Verónica no pudo asistir, por obvias razones, a recibir el galardón que fue entregado a su hermana, quien leyó un mensaje de la campeona.

En la categoría atleta Mensphysic, el galardón fue para José Flores Hernández, ganador del primer lugar en el Mr. México, juvenil y veteranos.

El reconocimiento como mejor principiante se lo quedó Daniel Leal Chan; mientras que las revelaciones varonil y femenil recayeron en Gerardo Kuyoc Suárez y Andrea Puerto Torres, de manera respectiva.

En la categoría bikini novatas mejor rankeada nacional el primer sitio se lo quedó Norma Vázquez Lara, por haber obtenido el tercer sitio en el Mr. México 2016.

Rodrigo Martínez Quijano fue el atleta novato mejor rankeado nacionalmente, mientras que Fernando Ruiz Ramírez se quedó con el título de mejor rankeado atleta físico infantil.

También se entregó reconocimiento a Priscila Suárez Pool, como la atleta bikini juvenil más destacada de este calendario. La asociación también premió a Yordi Echeverría Canto como el atleta físico juvenil más destacado de 2016.

El galardón para las atletas femeniles que más participación tuvieron en 2016, nueve para ser exactos, y quienes se distinguieron por estar entre los primeros lugares lo compartieron Maribel Canto y Paola Betancourt Padrón, en la rama varonil está distinción fue para Fernando Carrillo Uc, quien asistió a siete competencias estatales y nacionales.

Jairo Dzul Herrera fue el mejor promotor deportivo de Valladolid a. realizar la “Copa Revolución Valladolid”; mientras que el mejor promotor deportivo de Kanasín fue Teresita Zaldívar Rodríguez.

El mejor evento particular del año lo realizó Luz María Barrera con la “Copa Muscle House”, para elegir al ganador se realizó una votación vía internet.

La mejor atleta bikini welness 2016 fue Paula Betancourt Padrón, quien ocupó el quinto lugar nacional en el evento realizado en el Teatro Ferrocarrilero de la ciudad de México.

“El Padrino”, Enrique Sánchez Pérez se quedó como el mejor rankeado nacional de la categoría de 1000 kilos al obtener el primer sitio en el “Mr. México 2016”.

La distinción de la atleta mejor rankeada nacionalmente fue Luz María Barrera, 1er lugar del campeonatio nacional bikini clasificado.

Ingrid Esparza Morales (Ingrid Rosss), quien lució un vestido negro espectacular en esta ceremonia, fue la mejor rankeada nacional 2016, distinción que le permite haber cumplido en este año con todos los objetivos trazados.

Edwin Rosas Negrón, quien se adjudicó el galardón como el atleta Mensphysic mejor rankeado, ganó este año el primer lugar en el teatro Ferrocarrilero.

El reconocimiento de físico varonil clasificado fue para Emmanuel Andrade Aguirre, quien no estuvo en la ceremonia al igual que Elí Fernández, quien ganó el galardón como la bikini más destacada 2016.

La distinción del atleta más destacado internacional varonil fue para Miguel Acuña, “El Mike”, quien acaba de ocupar el quinto lugar en el Mundial Júnior y veteranos que se realizó en República Dominicana.

También se premió al periodista Gaspar López Poveda (Galope), por su apoyo total a este deporte, al igual que a Gary Ayusopor haber sido el primer yucateco en obtener el primer lugar en el “Mr. México”, categoría principiantes.

Finalmente se entregó un reconocimiento a Karla María Morán por haber obtenido, en 2014, el mundial de bikini, la también atleta Sheila Hunter subió a recibir el galardón en su lugar.

Compartir 0 Compartir 0 Compartir 0