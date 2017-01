“Rudy” López confía en Berchelt para darle un nuevo título del mundo a la Península

El ex campeón mundial pluma del CMB y primer quintanarroense en sentarse en un trono del orbe, Rodolfo “Rudy” López es de los que conceden posibilidades reales de triunfo a su coterráneo Miguel “Alacrán” Berchelt, con quien lo unen varios factores que han atravesado a lo largo de sus vidas.

Ambos son cancunenses, hijos de madre originaria de la ciudad de Valladolid, su primer deporte fue el fútbol, su primer manejador fue Ladislao “Chino” Celis, ambos debieron salir de Cancún para conquistar el mundo…y, a partir del 28 de enero, confía en que los una el hecho de que los dos se hayan coronado campeones del orbe del organismo boxístico más influyente del planeta: el CMB.

En declaraciones en esta ciudad, sobre la pelea que su paisano y amigo disputará el día 28 próximo, López afirma tener una confianza plena en que Berchelt, carta estelar de la empresa Max Boxing y quien es también promovido por Zánfer, sea también campeón del mundo.

A decir del ex monarca, el “Alacrán” tiene un panorama no fácil, pero sí certero de bajar del ring con el cetro mundial que de momento está en poder de Francisco “Bandido” Vargas al que él cree que abdicará de una u otra manera.

“En lo personal veo a un “Bandido” Vargas que en sus dos últimas peleas ha sostenido batallas muy fuertes (ante Takashi Miura y Orlando Salido); es indudable que es un buen peleador, un gran guerrero, pero alguien que tiene como principal estrategia el choque, el estrellarse roca con roca, montaña con montaña y ahí creo que radica la diiferencia con Miguel que es un boxeador que sabemos que puede y sabe fajarse, pero que tiene muchas más variantes en su boxeo y con aptitudes físicas que lo favorecen y de las que desde jovencito sabe sacar provecho, como su altura y alcance.

“Veo, la verdad, una pelea dura, fuerte, pero no tengo duda de que Miguel puede sacar el resultado con mucha madurez, mucha concentración, no puede confiarse y creo que no lo hará, porque ya tuvo una experiencia (en su única derrota) y saldrá en sus cinco sentidos aplicados a una pelea de campeonato mundial”, consideró.

Miguel, prosiguió, debe de ir ganando round por round, segundo por segundo minuto por minuto y primero Dios, ganar por nócaut si se puede, y si no, por decisión, por cualquier vía, porque la pelea va a ser fuerte.

Yo he estado pensando mucho en esa pelea y me imagino a Miguel trabajándolo (a Vargas) con lo que él ha aprendido a hacer, con los recursos que ya demostró que tiene y con su fortaleza ante un “Bandido” que va a ir por él, que se va a fajar, en una pelea en la que todo puede suceder.

Al referirse a algunos sectores que opinan que Berchelt no ha tenido el mismo nivel de rivales que Vargas (23-0-2 con 17 kos) y que ello lo pondría en desventaja, López recordó que el campeón tiene un considerable número de peleas menor que la del “Alacrán” (30-1-0 con 27 kos), pero que ha enfrentado, quizás antes de tiempo a rivales demasiado duros y que si bien en uno de esos casos ganó (con Takashi Miura) lo hizo a un precio alto para su integridad física y para la duración de su carrera.

