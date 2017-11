TAS perdona dos multas a México por el grito homofóbico

Ciudad de México (EFE) –

La Federación Mexicana empieza a ganar terreno contra la FIFA luego de que el TAS anunció la anulación de dos multas impuestas por el organismo tras el comportamiento de la afición mexicana con el grito de “ehhh puto”, cada que el portero rival despejaba de meta.

A través de un comunicado se explicó que este grito no se hizo con el afán de ofender o discriminar, aunque reiteran que la palabra puto puede ser considerada una ofensa para alguien por lo que hacen un llamado para que se erradique en los estadios.

“La Formación Arbitral del TAS a cargo de los procedimientos llegó a la conclusión que la intención de los seguidores mexicanos no era ofender o discriminar a una persona en concreto. Sin embargo, incluso si esas expresiones y palabras no fueron utilizadas con la intención de discriminar u ofender a alguno de los jugadores a las que estaban dirigidas, las mismas pueden ser consideradas discriminatorias u ofensivas por su propia naturaleza y, por tanto, no deben ser toleradas en los estadios de futbol”, establece el comunicado.

Tras estudiar los gritos de la afición, el TAS consideró que el grito no generó ningún riesgo dentro del estadio, además de que la FMF no tuvo tiempo para emprender acciones con el fin de evitar el grito, en los dos casos mencionados; por eso fue que tomaron la decisión de anular la multa, pues esta debe quedar únicamente en una advertencia.

“En consecuencia, la Formación Arbitral decidió que la sanción apropiada para cada caso era una advertencia y no una multa y, por tanto, se modificó la decisión de la FIFA. Sin embargo, esta advertencia conlleva a que, en caso de que una conducta similar vuelva a repetirse en el futuro, sanciones más severas deberían ser impuestas a la FMF, de conformidad con la Comisión Disciplinaria de FIFA”.

Las mutas que se le anularon a la Federación fueron las de los partidos contra El Salvador y Canadá, los cuales se disputaron el 13 de noviembre de 2015 y el 29 de marzo de 2016, respectivamente y por las cuales era un monto de 682 mil 146 pesos, por ambas.

Fuente Medio TIempo