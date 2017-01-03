Venados da a conocer su plantel con el que afrontará la Liga y Copa del clausura 2017

Los Venados Fútbol Club Yucatán se presentarán en el Torneo Clausura 2017 del Ascenso Bancomer MX, este viernes 6 de enero, a las 8:30 pm, recibiendo a los Loros de Colima.
Por ese motivo dieron a conocer los nombres, números, nacionalidades y posiciones, de los elementos que conforman el plantel con el que encararán los torneos de Liga y Copa MX
PLANTEL:
1 ODÍN PATIÑO BERMÚDEZ PORTERO MEX
3 PEDRO TERÁN DEFENSA MEX
4 RODRIGO IÑIGO DEL HOYO DEFENSA MEX
5 RODRIGO GONZÁLEZ DEFENSA MEX
6 EMANUEL GUZMÁN PÉREZ MEDIO MEX
7 EDUARDO FERNÁNDEZ ALDANA MEDIO MEX
9 FREDDY MARTÍN MEX DELANTERO MEX
10 LUIS ALBERTO ACUÑA MEDIO ARG
11 LEANDRO NAVARRO MEDIO ARG
12 MIGUEL MARÍN PÉREZ PORTERO MEX
13 HÉCTOR ACOSTA QUINTERO DEFENSA MEX
14 FABIÁN MONSERRAT MEDIO ARG
15 FACUNDO OSPITALECHE MEDIO URU
16 RICARDO FERRIÑO TREVIÑO PORTERO MEX
17 JUAN CARLOS GARCÍA ÁLVAREZ MEDIO MEX
18 ULICES BRICEÑO PÉREZ DELANTERO MEX
19 DIEGO IVÁN PINEDA JUÁREZ DELANTERO MEX
20 MANUEL LÓPEZ MONDRAGÓN DEFENSA MEX
21 JUAN JOSÉ CALDERÓN MEDIO MEX
22 ALDAIR BASTO DEFENSA MEX
23 SEBASTIÁN RIBAS DELANTERO URU
24 SERGIO PÉREZ MOYA DEFENSA MEX
27 PABLO AJA FRESNEDO MEDIO MEX
28 GUSTAVO ANZALDO HERNÁNDEZ MEDIO MEX
29 CARLOS ORTEGA PÉREZ DELANTERO MEX
30 GABINO ALBERTO VELASCO RIVAS DEFENSA MEX
31 LUIS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MEDIO MEX
33 MIGUEL ÁNGEL GARDUÑO PÉREZ DEFENSA MEX
35 CRISTHIAN PUC PECH DEFENSA MEX
192 JOSÉ SAÚL RAMÍREZ BRICEÑO DELANTERO MEX
No CUERPO TÉCNICO POSICION NAC.
DT JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ ENTRENADOR MEX
AUX DANIEL ROSSELLO AUXILIAR URU
AUX2 ISIDRO SÁNCHEZ MACIP AUXILIR MEX
AUX3 JUAN CHAVIRA MURILLO AUXILIAR MEX
PF RICARDO JAVIER BARRIOS P. FÍSICO ARG
EP ALEXANDRO ÁLVAREZ E. PORTEROS MEX
DR MISAEL RIVAS MÉDICO MEX
FT JOSÉ LINDORO FISIOTERAPEUTA MEX
UT JOSÉ GUTIÉRREZ UTILERO MEX
UT ALEJANDRO CABRERA UTILERO MEX