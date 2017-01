Yucateco becado por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), feliz de volver a casa

Su figura no pasó inadvertida durante el juego entre los Cuervos y Lobos , sus duras entradas quitándose rivales es una de sus características y que lo hace diferente a otros jugadores, Sergio Miguel Sánchez Haas, quien durante muchos años representó a Yucatán en varias Olimpíadas Nacionales, cumplió su sueño, fue becado por el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON- Sonora).

“El Pistache” como lo llaman sus compañeros está de vacaciones en Mérida desde diciembre y aprovechó para participar en la “I edición de la Copa Yucatán de handball”, de la que dijo servirá de fogueo, previo a otras competencia importantes.

Sergio se dijo feliz de haber regresado a casa y al sitio donde nació como deportista y aunque hoy defiende los colores de otro estado, su mente y su corazón siempre están con Yucatán.

“Me fui becado a Sonora, me vieron jugar y me ofrecieron una beca para estudiar ciencia del ejercicio físico, algo así como metodólogo”, dijo el joven yucateco, quien agregó que en la Universiada defenderá los colores del ITSON y espera enfrentar a los equipos yucatecos.

De acuerdo con el deportista de apenas 23 años, sus metas se han cumplido paso a paso y ahora se prepara para ser entrenador y cumplir otro de sus objetivos regresar a la selección nacional de balonmano, donde ya estuvo.

“El martes me regreso a Sonora, se acabaron las vacaciones y al llegar también inicia la fase estatal de Universiada para buscar un boleto a la fase nacional”, señaló.

Dijo que apenas está cursando el primer semestre de la carrera que tiene una duración de cuatro años y se dijo feliz de estar en el norte donde es considerado uno de los mejores jugadores del plantel.

Recordó que durante su etapa de Olimpíada Nacional participó desde infantil hasta elite, fueron, dijo alrededor de 11 Olimpíadas en las que obtuvo dos bronces y muchos reconocimientos; mientras que como seleccionado nacional ganó tres preseas, dos de oro en Monterrey y Guatemala y una plata en el Comité Olímpico Mexicano.

