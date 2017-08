Acatará lo que decida el ejido

Comisario lanza convocatoria para una asamblea

HUNUCMÁ.— El comsiario ejidal Pedro Alfonso Tzuc Cetina, contra quien opositores recaban firmas para destituirlo, lanzó ayer la convocatoria a una asamblea de remoción “para que los ejidatarios decidan” si permanece en el cargo.

La convocatoria fue pegada ayer a las 11:10 de la mañana mientras seguía la verificación de 483 firmas de ejidatarios para solicitar su remoción del cargo.

Según la convocatoria, la asamblea será el sábado 26 a las 10 de la mañana y no tendrán acceso ejidatarios sancionados, entre ellos los ex comisarios Víctor Canul Gómez, Emiliano Martín Canul, Manuel May Cuxim y Marcelino Cob Canul.

—Si en la asamblea se decide que yo no continúe en el cargo lo acataré, pero de lo contrario continuaré luchando por todos ustedes —dijo Tzuc Cetina.

Fuente: Diario de Yucatán