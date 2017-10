Achaca Ramírez Marín a Anaya crisis en el PAN

Tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, el presidente de la Cámara baja, Jorge Ramírez, aseguró que la crisis en ese partido es culpa de su dirigente Ricardo Anaya

ras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, el presidente de la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la crisis en ese partido es culpa de su dirigente Ricardo Anaya.

Es un tema que, evidentemente, no pudieron manejar en el PAN, que no pudieron resolver en el PAN y el presidente del PAN, es él, no puede echarle la culpa a nadie más, ni siquiera a Margarita Zavala.

“Es un tema estrictamente panista, interno y el responsable de esos temas es el presidente del partido”, acentuó el diputado del tricolor.

Anaya se concentró más es ser la figura que encabeza el Frente Ciudadano por México, que en dirigir al PAN, lo cual no está agradando a todos los militantes, aseguró.

Fuente: Excelsior