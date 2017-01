Acusan a comisario de Xul: cobra por reunión

OXKUTZCAB.— Ejidatarios de Xul se quejan de que el comisario ejidal, Ubaldo Pérez Burgos, les cobra cuota por cada asamblea aunque no haga ninguna gestión.

Narciso Cámara Cámara, vecino de la calle 5 con 10 de Xul, representa a los ejidatarios que se quejan de Pérez Burgos y dice que esta semana entregarán a la Procuraduría Agraria un escrito para convocar una asamblea y solicitar la remoción de su hoy dirigente ejidal.

En el documento los inconformes acusan a Pérez Burgos de que en ocho meses que lleva como comisario ya hizo cuatro asambleas y en todas los obliga a darle $10 por ejidatario.

El comisario amenaza al que se rehúse a pagar con que no recibirá los apoyos que se soliciten y lleguen, aunque aún no gestiona alguno.

El ejido de Xul tiene unos 196 ejidatarios activos. La mayoría eligió a Ubaldo Pérez pero debido al cobro de cuotas ahora no lo quieren.

Los quejosos declaran que no se oponen al dinero que se pide, pero no ven resultados de las supuestas gestiones y el comisario no informa en qué gasta esos recursos.

Cámara Cámara dice que el comisario pide que perifoneen en Xul que es obligatorio asistir a la asamblea y, tras levantar el acta de la reunión, va a la casa de quienes no asistieron y les cobra la cuota de $10.—

