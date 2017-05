Adicciones, embarazos y enfermedades sexuales aquejan a jóvenes yucatecos

Por Alejandra Parra Mejía, reportera

Mérida, Yucatán; 13 de mayo de 2017 (yucatanalamano.com).- Embarazos, enfermedades sexuales y adicciones son lo que más aqueja a jóvenes yucatecos que exigieron que la información preventiva no se quede en las universidades o instituciones, sino que llegue a más comunidades para que los índices negativos al respecto.

Diferentes actividades, conferencias y pláticas llamaron la atención de los jóvenes para estar informados en materia de salud en el marco del encuentro de adolescentes, mismo que tuvo lugar en días pasados en la capital yucateca.

Jóvenes asistentes opinaron en un sondeo que las universidades son conscientes de los problemas de adicciones, enfermedades y embarazos a temprana edad, por ello aunque agradecen la invitación al encuentro y lo describieron como una experiencia inolvidable, consideran que el público meta al que deben llegar es otro y que no cumple con ese cometido de penetración.

“En los alumnos de la universidad, pues si hay casos de alcoholismo, pero de hecho la universidad no te permite fumar, las universidades han tomado medidas para evitar adicciones, pero deben ser más claros y persistentes para lograr mejores resultados”, comentó un estudiante.

Consideraron que el gobierno prefiere irse a escuelas, sin embargo, se comentó que hay jóvenes que no tienen acceso a una institución educativa.

“Está padre que vengan aquí a la escuela y hagan diferentes actividades, pero igual estaría padre que vayan a comunidades que no tengan acceso a esa información, nosotros los universitarios ya sabemos estos temas, está padre y se agradece, pero es algo que ya sabemos”, dijo otro universitario.

Piden a las autoridades que se enfoquen igual en los jóvenes que no están estudiando, y aquellos a los que no le llega la información, sobre todo de las comunidades más alejadas a la capital meridana.

“He escuchado casos de chavas que son abandonadas por su familia, y se embarazan a los 13, 14 años, no saben que hacer, una niña no puede educar a una niña sola, a ellos son a quienes deben llevar la información, no a nosotros jóvenes de 21,22 años, universitarios, quienes vemos estos temas desde que estamos en primaria”, acotó otro alumno.