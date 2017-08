Advierten sobre castigos

HUNUCMÁ.— Por considerar que están al servicio de Rafael Acosta Solís, asesor del ahora ex comisario ejidal Víctor Manuel Canul Gómez, anteanoche viernes un grupo de ejidatarios propuso que los ejidatarios de los grupos 1 y 9, que solicitan la remoción del comisario ejidal, Pedro Alfonso Tzuc Cetina, sean castigados con la suspensión de sus derechos.

La propuesta fue hecha durante una reunión que encabezó el comisario ejidal en el local del comisariado, previa a la asamblea informativa programada para hoy domingo, en la que se espera abordar este tema, el asunto de la venta de tierras irregulares y el programa de parcelación que pretende realizar la directiva ejidal.

Durante la junta se distribuyeron fotocopias de un escrito en el que aparece la fotografía de los ejidatarios de los grupos 1 y 9 que el pasado miércoles 9 informaron que recolectan firmas para pedir la remoción de Tzuc Cetina, como publicamos un día después.

“Estos son los sirvientes de Rafael Acosta Solís y lo quieren de nuevo como asesor del ejido. Son algunos ejidatarios de los grupos 1 y 9”, se señala en un subtitulo colocado sobre la imagen.

Debajo de la foto se señala: “Carentes de dignidad, como lacayos, se han puesto al servicio de Acosta Solís para seguir despojando de sus tierras a los ejidatarios de Hunucmá, y para esto no les importa traicionar a los ejidatarios. Su lema es: ‘Estamos donde nos dan $’”.

Supuesto plan oculto

“Recogen firmas para pedir la remoción del comisario ejidal. Quieren fuera a Tzuc Cetina, es lo que dicen ellos, pero en realidad lo que están haciendo es recolectar firmas para legalizar asambleas falsas —hechas en el escritorio— y poder escribirlas en el Registro Agrario Nacional (RAN). Quieren vender tierras de uso común de Chencopó sin la participación de los ejidatarios, sin asambleas”.

“Esto aquí y en la gran China se llama ¡Traición!”.

De acuerdo con el escrito, el 31 de mayo pasado se presentó en las oficinas del RAN la licenciada Ángela Carolina Cachón Maldonado, empleada de Acosta Solís, para gestionar la inscripción de una acta de asamblea, firmada por Canul Gómez, con fecha de 2015, sobre un contrato de usufructo de 1,016 hectáreas de tierras de uso común a favor del grupo 9.

“¿Cuando la autorizó la asamblea? ¿Cuando se realizó dicha asamblea? ¿Alguien la recuerda?”, se pregunta en el texto.

“Supongamos que la transacción sea muy barata, a $15,000 la hectárea, en total serían más de $15 millones. ¿Y el dinero? ¿Quién lo tiene o a quiénes se les repartió? ¿También vamos a permitir este nuevo robo a nuestro ejido?”, finaliza el escrito que es distribuido entre los ejidatarios.

El miércoles pasado ejidatarios pertenecientes a los grupos No. 1 y No. 9, entre éstos el ex comisario ejidal Emiliano Martín Canul, dieron a conocer que recolectan firmas para solicitar la remoción de Tzuc Cetina, pues consideran que no cumple su promesa de apoyar a los ejidatarios de Hunucmá.

Anteanoche uno de los ejidatarios que pidieron un castigo ejemplar para los grupos disdentes fue Modesto Uicab Uicab, del Grupo No. 3, a quien el entonces comisario ejidal Canul Gómez le suspendió sus derechos.

Otro socio del Grupo No. 3, Juan Antonio May Chay, a quien la directiva ejidal anterior también le suspendió sus derechos, dijo que ellos (por los ejidatarios que encabeza Martín Canul) dicen que se sienten dañados por la actuación del comisario ejidal, cuando en realidad ellos son los que dañan al ejido.

El miércoles pasado el ex comisario ejidal Martín Canul señaló que un diputado federal está involucrado en la compra de las tierras de Chumyah “y es quien en realidad está detrás de Armando Ceballos Chávez y Jacinto Guadalupe Worbis Alonzo, quienes aparecen como los compradores del lote de 460 hectáreas ubicado a la vera de la carretera Mérida-Tetiz”.

—Martín Canul tiene conocimiento de cómo se fraguó la venta de Chumyah, ¿Por qué nunca defendió la causa de los ejidatarios que no han cobrado la parte que les corresponde? —señaló May Chay.

—En realidad están dolidos porque ven que el comisario ejidal trabaja para apoyar a los ejidatarios y defender a capa y espada las tierras que de manera irregular o fraudulenta se vendieron, haciendo lo correcto —continuó.

May Chay hizo ver que en el ejido de Hunucmá ningún grupo ejidal tiene tierras en usufructo a su favor, “pero ellos eso piden”.

En su turno, el veterano ejidatario Maximino Gómez Chan recordó que en el ejido de Hunucmá no sólo el caso de Chumyah se ha presentado, pues el mismo destino tuvieron los montes de San Manuel y San Francisco.

También hizo ver que aquellos ejidatarios que han otorgado su firma (presuntamente para la remoción de Tzuc Cetina) “no están libres de desgracia”.

—Con tu firma pueden hacer lo que quieran ¿O no se acuerdan cuándo en la comisaría ejidal dieron a $500 por las firmas, cuyas consecuencias fueron la venta de grandes extensiones de tierras sin conocimiento de los ejidatarios?.

—Es hasta mi sobrino (en alusión al ex comisario ejidal Canul Gómez, uno de los supuestos involucrados), pero es un sinvergüenza —dijo.

—Yo estoy muy agradecido con el trabajo que está haciendo el actual comisario ejidal.

Conforme a la ley

En uso de la palabra, el comisario ejidal insistió en que el motivo de su ruptura con Acosta Solís y Canul Gómez fue su negativa a prestarse a sus intereses.

—Yo estoy para proteger el interés de los ejidatarios, darle a cada quien lo que se merece, de modo que no soy capaz de firmar a espaldas de mis compañeros ejidatarios —aseguró Tzuc Cetina, quien indicó que no se opone a ninguna venta de tierras, pero estas acciones “se deben realizar conforme a la ley, para dar certeza al que compra y proteger a los que venden”.

—Aquí las cosas las hacemos con transparencia, no como sucedió con el “Caballo” (Canul Gómez), quien pretendió dar en usufructo 1,016 hectáreas al Grupo 9. Sigo con el objetivo de que las tierras ejidales se repartan y parcelen a todos los grupos ejidales y con eso gente como Acosta Solís, Canul Gómez, Martín Canul y “Chelino” (por Víctor Asunción Can Chay), dejen de hacer de las suyas.

Reiteró la invitación a la asamblea informativa a realizarse hoy domingo, a las 9 de la mañana, en el local del comisariado ejidal.

Fuente Diario de Yucatán