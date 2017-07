Alejandra Ávalos revela infidelidad en su matrimonio tras 25 años

Alejandra Ávalos durante una entrevista para la televisión mexicana confesó que descubrió la infidelidad de su entonces esposo Fernando Ciangherotti con una llamada telefónica.

Foto: Agencia México

La actriz relata que Ciangherotti se encontraba de gira con una obra de teatro cuando decidió llamarlo a su habitación del hotel a las 3 de la mañana y le respondió Lourdes Munguía.

En el momento en que Fernando le contestó el teléfono “estaba turbado, apenado, me decía no por favor no pienses esto… pero lo que pensara yo… salía sobrando, no había forma de recuperar la confianza. Él tampoco podía negarse a seguir trabajando, regresó a mi casa 4 meses después”, dijo la actriz.

Y aunque Fernando Ciangherotti intentó reconquistarla, Alejandra Ávalos nunca volvió a confiar en él: “me mandaba regalos, se portó de los más lindo, intentó comprarme, ya nada de eso me llenaba la vida… ni mi felicidad”, aseguró la actriz.

Fuente Esmas