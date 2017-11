Alerta en universidad de Carolina del Sur por tiroteo

Una movilización policiaca se registra en las inmediaciones de la Universidad de Carolina del Sur Upstate ante el reporte de una persona armada en activo

Una movilización policial se registra en estos momentos en las inmediaciones de la Universidad de Carolina del Sur Upstate, en la localidad de Spatanburg, debido la presencia de una persona armada en activo.

Autoridades de la institución alertaron a través de Twitter del sonido de disparos de arma de fuego y anunciaron el cierre del campus.

En mensajes subsiguientes, la universidad ha precisado que el incidente armado se registró en un complejo aledaño de apartamentos y que las instalaciones ya fueron peinadas por la policía, sin que exista riesgo para la comunidad escolar.

USC UPSTATE Alert: University Police has issued an all clear and the lock down has been removed.

— USC Upstate (@USCUpstate) 7 de noviembre de 2017

De acuerdo con el reporte, el sospechoso fue descrito como un hombre de raza negra que viste pantalones cafés, una sudadera gris con capucha y que porta un arma automática.

Suspect is black male wearing khaki pants and grey hoodies carrying an automatic weapon. Shooting occurred at Campus Edge. Remain inside.

— USC Upstate (@USCUpstate) 7 de noviembre de 2017

Al parecer una persona resultó herida, pero se desconcen más detalles.

La policía local confirmó que se encuentra respondiendo a un reporte de tiroteo en la zona.

Fuente: Excelsior