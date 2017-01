Alzas puntuales

Toman a amas de casa por sorpresa unos incrementos

VALLADOLID.— Como lo anunciaron los molineros, anteayer viernes entró el vigor el nuevo precio del kilo de tortilla y masa, que pasó de $15 a $17 y de $10 a $12, respectivamente, lo que tomó por sorpresa a muchos.

La semana pasada Omar Rivero Núñez, uno de los 75 molineros de la ciudad, informó que se reunirían para definir los nuevos precios del kilogramo de tortilla, debido a los aumentos constantes de precio de los insumos derivados del “gasolinazo”.

El miércoles pasado se reunieron los molineros y determinaron que partir del ayer, viernes 13, entrarían en vigor los nuevos precios ya planteados. Así, los aumentos al precio de la masa y la tortilla se hicieron efectivos de manera puntual.

Tuvo que regresar

Sin embargo, pese a que se había anunciado, algunas amas de casa fueron sorprendidas por las alzas, como es el caso de Rosalinda Bacab Ay. “Fui a la tortillería a comprar y llevé solamente $15, así que tuve que regresar a mi casa por lo que me faltaba”, indica la mujer.

El ama de casa comentó que no se enteró por ningún medio si aumentaría o no el precio. “Ni modo, este gobierno nos está chin… y no podemos hacer nada”, manifestó enojada, mientras se disponía a ir a su casa para conseguir el faltante.

En el negocio a donde acostumbra ir a comprar vende también totopos, tostadas y codzitos (todos hechos con tortilla), que también subieron dos pesos quedando las tostadas en $14 y los otros dos, en $16.—

Fuente: Diario de Yucatán