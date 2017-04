Aparatosa colisión múltiple en la vía Mérida-Peto

3 vehículos involucrados, 2 lesionados

TEKIT, Yucatán- Tres vehículos involucrados y dos personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, fue el saldo de un aparatoso accidente registrado la noche de ayer viernes en el entronque de esta villa.

La falta de precaución al transitar sobre la vía Mérida-Peto, en plena ampliación, fue el detonante del hecho que propició tremendo susto a los tripulantes de ambas unidades, quienes salieron libres del espectacular suceso.

De acuerdo a los datos preliminares, el accidente se registró cuando el señor Pedro González Xiu, de 52 años y originario de la población de Mama, intentó ingresar a la población de Tekit sin precaución.

El hombre, quien iba acompañado de su esposa y un tío, transitaba de Norte a Sur a bordo de una Caravan, color gris, matrícula UUP-196-D de Quintana Roo.

Al efectuar la maniobra, la camioneta en la que viajaba Pedro González fue colisionada por el lado derecho por un Volkswagen Up!, matrícula VWR-439-A, que transitaba con preferencia hacia la ciudad de Mérida.

Tras la fuerte colisión el automóvil que era conducido por Deyvi Efrén Dzul May, de 33 años y originario de Ticum, Tekax, terminó volcado con los cuatro neumáticos hacia arriba.

Por ello resultaron lesionadas dos de las cuatro personas que iban a bordo, entre ellas su esposa Rebeca Estefanía Cimé Dzul, de 25 años y con 11 semanas de gestación, así como otra dama. Por los dolores que presentaban fueron valoradas por los paramédicos de la unidad Y-8 de la SSP y trasladadas a la ciudad de Mérida.

Luego de ser colisionada y provocar la volcadura, la Caravan siguió su paso impactándose en la parte frontal de un tráiler con matrícula 130-DJ-1, conducido por Daniel Alfredo Canul Mazún, de 22 años, quien salía de la población de Tekit. Al parecer se había detenido esperando que crucen los vehículos para incorporarse a la vía.

Tras la segunda colisión, la Caravan siguió su paso en sentido contrario hasta detenerse a varios metros del lugar. Todo parece indicar que tras el primer impacto el conductor perdió la noción del hecho.

Por fortuna, el aparatoso accidente no dejó lesionados de gravedad, pero sí cuantiosos daños materiales.

Al lugar se presentó la unidad 384 de la Policía Municipal de Tekit y varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyos elementos tomaron cartas en el asunto, además acudió la Policía Federal de Caminos.

La noche del viernes, el tramo carretero Mérida-Teabo registró gran movimiento de automovilistas, varios de ellos manejando sin precaución y pese a los señalamientos por los trabajos de ampliación de carretera, poniendo en riesgo su vida y la de otros conductores.

Fuente PorEsto