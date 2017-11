Asaltan de nueva cuenta farmacia de Kanasín

Solitario caco amagó a la encargada y se llevó dinero de las ventas del día / Bochornoso espectáculo de agente de la Policía Investigadora: con exceso de fuerza, de forma prepotente y sin motivo aparente detuvo a dos personas que estaban en el sitio y aseguró una moto

Un asaltante solitario, ayer jueves en las primeras horas de la tarde irrumpió en la “Farmacia Yza” ubicada en la calle 75-A con 44 de la colonia Xelpac de Kanasín, el delincuente amenazó a la encargada, se apropió del dinero de las ventas del día y se dio a la fuga.

Según información recabada en el lugar del hecho, esta es la cuarta ocasión en que roban en dicha farmacia, en el transcurso colocaron rejas, pero por la frecuencia de los atracos sería conveniente que instalaran cámaras de vigilancia para inhibir a los delincuentes o identificarlos.

En esta ocasión amenazaron a la encargada y le robaron el dinero de las ventas del día, entre 2,500 y 3 mil pesos, sin embargo, no fue posible confirmar el monto de lo robado, las personas de los comercios vecinos no se percataron del delito hasta que llegó la policía, en el sitio se encontraba, entre otras, la patrulla 1503 de la Policía Municipal de Kanasín, que fue la primera en llegar.

Una vez que los representantes de la autoridad tuvieron conocimiento del robo se montó un operativo conjunto entre la Policía de Kanasín y la Secretaría de Seguridad Pública, las unidades policíacas recorrieron la zona, pero al parecer el delincuente burló a la justicia por lo pronto.

Cabe destacar que al sitio acudió un grupo de agentes de la Policía Investigadora, vestidos de civiles, quienes estaban parados a un lado del arroyo de circulación, frente a la farmacia que asaltaron, en un momento dado pasó un motociclista a bordo de una Italika, roja, matrícula 2HZK1, que circuló cerca de los policías y se detuvo pasando la calle, a la entrada de un local de ventas de películas.

Entonces, uno de los agentes que estaba al frente del grupo le reclamó al motociclista y se hicieron de palabras, el policía sin uniforme, de forma prepotente le indicó que lo iban a detener por faltas a la autoridad y les ordenó a sus compañeros que lo treparan a una patrulla.

En el comercio se encontraba Ricardo Pech Lego, quien al percatarse de la forma en que sometían y esposaban al motociclista dijo en voz alta que eran muchos, lo que alteró todavía más al que aparentemente era el jefe del grupo, quien dijo que también lo iban a detener, se hicieron de palabras, pero Pech Lego recapacitó e incluso le pidió una disculpa al policía.

Sin embargo, el policía le respondió que no lo disculpaba y ordenó que fuera detenido, por momentos la situación se puso tensa porque Ricardo Pech dijo que no tenían que ponerle las esposas, pero no obstante fue sometido y conducido a una patrulla.

En el lugar se encontraba una motocicleta Vento, negra, el policía le preguntó a un joven que estaba en el sitio si era de su propiedad, se trataba de Irving de Jesús Requena Filán, quien respondió afirmativamente y le pidieron que muestre la tarjeta de circulación o la licencia de conducir.

Pero como dijo que en ese momento no traía ninguno de los documentos, uno de los policías vestido de civil se subió a la moto, la arrancó y se la llevó, según indicó a la Agencia del Ministerio Público.

Cabe aclarar que los agentes de la Policía Municipal de Kanasín y de la Secretaría de Seguridad Pública no participaron en el bochornoso, prepotente y autoritario espectáculo, se concretaron a tomar nota del asalto.

Fuente: PorEsto