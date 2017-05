Atención humana inhibirá suicidio de jóvenes en México: Narro

El secretario de Salud, José Ramón Narro Robles, dijo que en la atención a los pacientes con algún trastorno mental tienen que participar todos los niveles de salud, para evitar que cinco mil jóvenes se suiciden cada año por depresión, ansiedad o adicciones que en ocasiones detonan estas enfermedades.

Durante la ceremonia de conmemoración de los 50 años del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, expresó que se requiere de una actitud humana y sensible de un equipo multidisciplinario para ofrecer el mejor tratamiento a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que tienen alguna enfermedad de este tipo.

Indicó que cuando la mente y los sentimientos están involucrados, no basta el quehacer médico estrictamente, sino que se debe ir más allá para poder entender por lo que está pasando el paciente.





“En este tema en particular, tenemos que oír al paciente y a la familia; estar cerca de él, sentir lo que le pasa, tenemos que tener una actitud humana, es absolutamente indispensable. Aquí, no es posible que una tableta o una inyección, sustituya una palabra, un apretón de manos, un saludo cariñoso, aquí no se puede sustituir una lección magistral, por una palabra de aliento”, enfatizó.

Narro Robles recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido hacer visible el tema de la depresión, que es uno de los principales trastornos mentales, porque sólo así se puede sensibilizar a la sociedad y avanzar en su atención.

Aceptó que hay retos financieros, materiales y humanos para hacer frente a estos padecimientos, pero sumando esfuerzos y contando con un personal mejor capacitado, desde el primer nivel de atención, se pueden superar esas carencias.

Fuente: Esmas