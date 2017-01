Aumentará el precio del kilo de tortillas

Molineros ya no pueden soportar las alzas sin que repercutan en su producto

TIZIMIN, Yucatán.- Algunos molineros de la localidad, que aumentarán un peso el precio de las tortillas debido a las alzas en el costo de los insumos, señalaron que aguantaron hasta donde pudieron antes de elevar su costo, pero si no lo hacían su capital de trabajo se estaba esfumando.

El precio del kilo de tortilla actualmente se mantiene entre 15 y 17 pesos.

Los molineros coincidieron en que la situación que viven es preocupante, porque los ingresos generados por la venta de tortillas no reditúan el costo de la materia prima con la que las elaboran.

Revelaron que el alza del precio de la tortilla se debió al gasolinazo, que elevó drásticamente el costo del gas, ya que para llenar sus tanques estacionarios invierten más de 5 mil pesos.

En este inicio de año el gas se cotiza a 16.97 el kilogramo; el cilindro de 20 kilos a 339 con 40 centavos; el de 30 kilos a 509 con 10 centavos; y el de 45 kilogramos a 763 con 65 centavos.

La venta de tortillas ya no es un negocio que deje buenas ganancias, porque todos los productos con los que se elaboran son muy caros, aunado a los gastos de transporte y combustible, en los cuales también tienen que invertir parte de su capital.

Los molineros de la localidad han hecho todo lo posible por mantener estable el precio de la tortilla luchando a capa y espada, pero ya no pudieron resistir más contra los constantes aumentos, como el de la harina Maseca, que ya se cotiza a más de 250 pesos el bulto.

