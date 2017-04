“Aumentará la inseguridad”

Regidor: Sin las herramientas no se puede trabajar

PETO.— El regidor de Obras Públicas, Honorato Che y Tut, señaló que si la Policía Municipal recibe las herramientas para trabajar, difícilmente podrá hacer bien su trabajo, en alusión a las recientes quejas de uniformados que señalaron que les tienen limitado el combustible y hay varias unidades que no funcionan.

“No se toca el tema”

El funcionario señaló que no sabía que hubiera problemas en la Policía, pues en sesión de Cabildo “nunca se ha tocado el tema de los uniformados”, pero señaló que entiende su molestia, pues “si no les dan lo que necesitan para trabajar, no podrán cumplir su función”.

Aseguró que esa responsabilidad recae en la síndica municipal, Lidia Can May, quien “debe de estar pendiente de las necesidades de los elementos, porque ella es la regidora de Policía”.

—Tal como lo dieron a conocer los policías, si no les dan combustible ¿cómo quieren que trabajen? Más aún si la persona responsable de ellos no se preocupa de ver que tengan lo necesario.

—Al no haber combustible o vehículo, obviamente no habrá vigilancia y, tal como dicen, aumentará nuevamente la inseguridad, aunque en cuestión de delincuencia o vandalismo esto es un problema que ha habido en todos los gobiernos municipales, esté quien esté en turno —agregó.

—La única manera de que se acabe (el vandalismo) es que uno esté bajo tierra y otro en la cárcel, de nada sirve que los detengan a cada rato cuando se estén peleando si luego de un rato ya están de nuevo en la calle libres haciendo lo que quieran.

“Se asoma y se retira”

Respecto a la síndica, Che y Tut señaló que “nunca está en el Palacio y a veces solo aparece los viernes después de las 3 de la tarde, pues sabe que a esa hora termina la jornada laboral: se asoma y luego se retira”.

Finalmente el regidor señaló que casi no la ven y quizás por eso no atiende el problema de los policías.

Se buscó a la síndica en la oficina de la presidencia, pero la secretaria informó que no se encontraba.—

