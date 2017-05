Banamex USA pagará 97.44 mdd a EU por fallas en controles de lavado de dinero

a empresa no implementó el monitoreo necesario para supervisar las más de 30 millones de transacciones de remesas con México realizadas entre 2007 y 2012.

Banamex USA (BUSA), subsidiaria de Citigroup Inc., pagará 97.44 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos, en un acuerdo para no enfrentar cargos vinculados a lavado de dinero.

El fiscal general Kenneth A. Blanco, de la División de Delitos del Departartamento de Justicia, anunció que la institución bancaria con sede en Los Ángeles, California, aceptó haber cometido violaciones penales al no mantener un programa efectivo de políticas contra el lavado de dinero.

Citigroup no enfrentará cargos penales como parte del acuerdo en el que BUSA reconoció que no contó con los procedimientos y controles para evitar este ilícito, además de no presentar los Reportes por Actividad Sospechosa (SARs, por sus siglas en inglés), a las autoridades competentes.

De acuerdo con la evidencia incluida en el acuerdo, en un periodo entre 2007 y 2012, Banamex USA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas con México, con un valor total de más de 8,800 millones de dólares.

En el mismo lapso, el banco emitió más de 18 mil alertas por 142 millones de dólares vinculados a “transacciones potencialmente sospechosas”. Pero Banamex USA sólo realizó diez investigaciones sobre estas alertas y emitió únicamente nueve SARs.

Además, en el periodo entre 2010 y 2012, Banamex no emitió ningún Reporte por Actividad Sospechosa.

BUSA también reconoció que debió haber mejorado su sistema de vigilancia de transacciones, actualmente limitado a un procedimiento de monitoreo manual.

“A medida que BUSA comenzó a expandir su negocio de procesamiento de remesas en 2006, BUSA entendió la necesidad de mejorar sus esfuerzos antilavado de dinero, pero no hizo las mejoras necesarias en el monitoreo de transacciones o ni agregó recursos de personal”, señaló un comunicado del Departamento de Justicia de EU.

En 2015, en una investigación relacionada con los hechos, la Corporación de Depósitos de Seguros Federal (FDIC) y el Departamento de Vigilancia de Negocios de California ordenaron a BUSA pagar una multa de 140 millones de dólares por irregularidades en su regulación, por lo que la suma total pagada por el banco en relación con estas infracciones asciende a 237 millones de dólares.

En marzo de este año, la FDIC también anunció acciones legales contra cuatro ex ejecutivos de BUSA.

Dos de los ex empleados fueron multados y se les prohibió volver a trabajar en una institución bancaria, a otro se le aplicó solamente una multa y al cuarto también se le restringió volverse a emplear en este tipo de empresas.

Fuente: Aristegui Noticias